أبو ريدة: طلبت من أحمد دياب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب كأس العرب

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 15:56

كتب : محمد جمال

منتخب مصر الثاني

كشف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن طلبه من أحمد دياب رئيس رابطة الأندية تأجيل مباراتي بيراميدز في شهر ديسمبر بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب.

ويعاني منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب من تضارب مواعيد البطولات مع كأس العرب.

وقال أبو ريدة في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "منتخب مصر الثاني يواجه أزمة حقيقية، لاعبو بيراميدز لديهم مباراتان في الدوري أمام بتروجت وكهرباء الإسماعيلية يومي 3 و6 ديسمبر، لذلك طلبنا من رابطة الأندية تأجيلهما".

أخبار متعلقة:
منتخب مصر الثاني يواجه الجزائر في وديتين استعدادا لكأس العرب أحمد حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسة منتخب مصر الثاني مع مسؤولي بيراميدز بعد تألقه مع منتخب مصر الثاني.. غزل المحلة يجدد عقد يحيى زكريا منافس مصر - الاتحاد الإماراتي يدرس إمكانية الاعتماد على المنتخب الثاني في كأس العرب

وأضاف: "تواصلت مع أحمد دياب رئيس الرابطة لحل الأزمة، لأن اتحاد الكرة مسؤول عن نتائج المنتخبات، وسنعمل على تهيئة كل الظروف أمام المنتخب الوطني".

واختتم أبو ريدة تصريحاته قائلاً: "من غير المعقول أن تغيب مصر عن البطولة. حلمي طولان نجح في إعداد الفريق رغم الصعوبات".

وسيلعب منتخب مصر الثاني وديتين ضد الجزائر على استاد السلام يومي 14 و17 نوفمبر استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وكان منتخب مصر الثاني قد لعب وديتين خلال فترة التوقف الدولي السابقة.

وفازت مصر على البحرين بأربعة أهداف دون مقابل، بينما خسرت من المغرب بهدفين دون رد.

كأس العرب مصر الثاني هاني أبو ريدة أحمد دياب
نرشح لكم
انتخابات الأهلي - رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب وسأكون صوت المرأة في المجلس الإسماعيلي يقرر شكوى محمود البنا بعد مباراة فاركو اتحاد الكرة يوضح موقف نبيل عماد من المشاركة في السوبر مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سيتم إرسال خطاب إلى الزمالك يفيد بإيقاف نبيل عماد الزمالك: نبيل عماد ضمن بعثة السوبر بشكل طبيعي.. ونعلم المستفيد من هذه الأحداث مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: فوجئنا بإرسال عقوبات السوبر "بالإيميل" لإداري الزمالك بيزيرا يتواصل مع تامر عبد الحميد لمتابعة مباريات قطاع الناشئين في الزمالك دغموم: أشعر بالراحة في المصري.. وهذا سر تألقي
أخر الأخبار
منافس مصر - منتخب زيمبابوي يفتح باب التقدم لشغل منصب المدير الفني 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
ليكيب: إنريكي يقرر الحفاظ على ماركينيوس رغم صفقة زابارني 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتخابات الأهلي - رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب وسأكون صوت المرأة في المجلس 35 دقيقة | الدوري المصري
بي إن سبورتس: استقالة رئيس النجم الساحلي بعد الخروج من الكونفدرالية 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
برشلونة يستعيد ليفاندوفسكي 44 دقيقة | الدوري الإسباني
أبو ريدة يكشف حقيقة الخلاف مع وزير الرياضة.. وسبب رفض مكافأة التأهل لكأس العالم 48 دقيقة | الكرة المصرية
أبو ريدة: طلبت من أحمد دياب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب كأس العرب 53 دقيقة | الدوري المصري
كرة نسائية - مسار في مجموعة قوية مع الجيش الملكي في قرعة دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516036/أبو-ريدة-طلبت-من-أحمد-دياب-تأجيل-مباراتي-بيراميدز-بسبب-كأس-العرب