أبو ريدة: طلبت من أحمد دياب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب كأس العرب

كشف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن طلبه من أحمد دياب رئيس رابطة الأندية تأجيل مباراتي بيراميدز في شهر ديسمبر بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب.

ويعاني منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب من تضارب مواعيد البطولات مع كأس العرب.

وقال أبو ريدة في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "منتخب مصر الثاني يواجه أزمة حقيقية، لاعبو بيراميدز لديهم مباراتان في الدوري أمام بتروجت وكهرباء الإسماعيلية يومي 3 و6 ديسمبر، لذلك طلبنا من رابطة الأندية تأجيلهما".

وأضاف: "تواصلت مع أحمد دياب رئيس الرابطة لحل الأزمة، لأن اتحاد الكرة مسؤول عن نتائج المنتخبات، وسنعمل على تهيئة كل الظروف أمام المنتخب الوطني".

واختتم أبو ريدة تصريحاته قائلاً: "من غير المعقول أن تغيب مصر عن البطولة. حلمي طولان نجح في إعداد الفريق رغم الصعوبات".

وسيلعب منتخب مصر الثاني وديتين ضد الجزائر على استاد السلام يومي 14 و17 نوفمبر استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وكان منتخب مصر الثاني قد لعب وديتين خلال فترة التوقف الدولي السابقة.

وفازت مصر على البحرين بأربعة أهداف دون مقابل، بينما خسرت من المغرب بهدفين دون رد.