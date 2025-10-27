كرة نسائية - مسار في مجموعة قوية مع الجيش الملكي في قرعة دوري أبطال إفريقيا
الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 15:44
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا للسيدات عن وقوع فريق مسار المصري في المجموعة الأولى إلى جانب الجيش الملكي المغربي.
البطولة تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 فرق.
ويتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي.
وجاءت المجموعات كالآتي:
المجموعة الأولى: مسار (مصر) - الجيش الملكي (المغرب) - 15 دي أجوستو (غينيا الاستوائية) - USFAS (مالي).
المجموعة الثانية: مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) - أسيك ميموزا (كوت ديفوار) - جابورون يونايتد (بوتسوانا) - كوينز (تنزانيا).
ويمثل مصر فريق مسار بعد تتويجه بلقب الدوري المصري للسيدات.
وشهدت القرعة مشاركة اللاعبة المصرية سارة عصام في سحب المجموعات خلال الحدث الرسمي الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
نرشح لكم
منافس مصر - منتخب زيمبابوي يفتح باب التقدم لشغل منصب المدير الفني بي إن سبورتس: استقالة رئيس النجم الساحلي بعد الخروج من الكونفدرالية تعرف على الفرق المتأهلة لمجموعات الكونفدرالية. وموعد القرعة تعرف على الفرق المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.. وموعد القرعة بعد التتويج بكأس العالم للشباب.. استدعاء باعوف لقائمة منتخب المغرب الأولية دغموم: أشعر بالراحة في المصري.. وهذا سر تألقي الكونفدرالية - بصافرة أمين عمر.. مابولولو يتعادل للبدري مع أهلي طرابلس ضد نهضة بركان الكونفدرالية – مفاجأة مدوية.. النجم الساحلي يودع بركلات الترجيح من الدور التمهيدي
أخر الأخبار
برشلونة يستعيد ليفاندوفسكي 44 دقيقة | الدوري الإسباني