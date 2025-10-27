كرة نسائية - مسار في مجموعة قوية مع الجيش الملكي في قرعة دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 15:44

كتب : FilGoal

مسار - دوري أبطال إفريقيا سيدات

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا للسيدات عن وقوع فريق مسار المصري في المجموعة الأولى إلى جانب الجيش الملكي المغربي.

البطولة تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 فرق.

ويتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: مسار (مصر) - الجيش الملكي (المغرب) - 15 دي أجوستو (غينيا الاستوائية) - USFAS (مالي).

المجموعة الثانية: مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) - أسيك ميموزا (كوت ديفوار) - جابورون يونايتد (بوتسوانا) - كوينز (تنزانيا).

ويمثل مصر فريق مسار بعد تتويجه بلقب الدوري المصري للسيدات.

وشهدت القرعة مشاركة اللاعبة المصرية سارة عصام في سحب المجموعات خلال الحدث الرسمي الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كرة نسائية مسار سيدات مسار دوري أبطال إفريقيا
