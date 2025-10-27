تعرف على الفرق المتأهلة لمجموعات الكونفدرالية. وموعد القرعة

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 14:06

كتب : FilGoal

كأس الكونفدرالية الإفريقية الجديد

حسم 16 ناديا تأهلهم إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية في انتظار القرعة الأسبوع المقبل.

ويأتي الزمالك والمصري على رأس قائمة الأندية المتأهلة لمرحلة المجموعات.

بالإضافة لفريقين من المغرب ومثلهما من الجزائر وجنوب إفريقيا وتنزانيا.

الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات:

الزمالك (مصر)

المصري (مصر)

اتحاد الجزائر (الجزائر)

شباب بلوزداد (الجزائر)

الوداد (المغرب)

أولمبيك آسفي (المغرب)

كايزر شيفز (جنوب إفريقيا)

ستيلينبوش (جنوب إفريقيا)

عزام (تنزانيا)

سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا)

زيسكو يونايتد (زامبيا)

مانيما يونيون (الكونغو الديمقراطية)

سان بيدرو (كوت ديفوار)

نيروبي يونايتد (كينيا)

أوتوهو (الكونغو)

دجوليبا (مالي)

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة مرحلة المجموعات لمنافسات الأندية الإفريقية في الموسم الجاري.

وأوضح كاف عبر موقعه أن القرعة ستقام في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يوم الاثنين 3 نوفمبر

وسيتم بث القرعة عبر قناة كاف على موقع يوتيوب، وعبر شركاء كاف التلفزيونيين.

وتحتضن استوديوهات شبكة سوبر سبورت، الشريك الاستراتيجي لكاف في المنطقة، فعاليات القرعة، في تكرار لتجارب سابقة بتنظيم القرعات في استوديوهات تلفزيونية.

نظم كاف سابقا عملية القرعة في استوديوهات عزام سبورب وبي إن سبورتس، وهما شريكان أساسيان في تطوير مسابقات الأندية الإفريقية، إلى جانب قناة كانال بلوس.

سيبدأ دور المجموعات لكل من رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم 21 نوفمبر 2025.

فيما تنطلق الأدوار الإقصائية يوم 13 مارس 2026.

