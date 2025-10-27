تعرف على الفرق المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.. وموعد القرعة

حسم 14 ناديا تأهلهم إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في انتظار حسم بطاقتين إضافيتين الأسبوع المقبل.

وذلك عندما يخوض بيراميدز ونهضة بركان المغربي، مباراتي الإياب المؤجلة لهما.

ويواجه بيراميدز التأمين الإثيوبي يوم 1 نوفمبر بعد تعادلهما ذهابا 1–1.

فيما يستقبل نادي نهضة بركان نادي أهلي طرابلس الليبي، بعد تعادلهما ذهاباً 1–1.

سيكتمل على إثر هاتين المواجهتين عقد الأندية الـ16 التي ستخوض منافسات مرحلة المجموعات هذا الموسم.

وتأهل كبار القارة إلى مرحلة المجموعات مع بعض المفاجآت، وهم.

الأهلي (مصر)

ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)

الترجي الرياضي التونسي (تونس)

الجيش الملكي المغربي (المغرب)

مولودية الجزائر (الجزائر)

شبيبة القبائل (الجزائر)

بترو أتليتيكو (أنجولا)

سيمبا (تنزانيا)

الملعب المالي (مالي)

الهلال (السودان)

باور دايناموز (زامبيا)

سانت إيلوى لوبوبو (الكونغو الديمقراطية)

يانج أفريكانز (تنزانيا)

ريفرز يونايتد (نيجيريا)

بيراميدز أو التأمين الإثيوبي

نهضة بركان المغربي أو الأهلي الليبي

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة مرحلة المجموعات لمنافسات الأندية الإفريقية في الموسم الجاري.

وأوضح كاف عبر موقعه أن القرعة ستقام في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يوم الاثنين 3 نوفمبر

وسيتم بث القرعة عبر قناة كاف على موقع يوتيوب، وعبر شركاء كاف التلفزيونيين.

وتحتضن استوديوهات شبكة سوبر سبورت، الشريك الاستراتيجي لكاف في المنطقة، فعاليات القرعة، في تكرار لتجارب سابقة بتنظيم القرعات في استوديوهات تلفزيونية.

نظم كاف سابقا عملية القرعة في استوديوهات عزام سبورب وبي إن سبورتس، وهما شريكان أساسيان في تطوير مسابقات الأندية الإفريقية، إلى جانب قناة كانال بلوس.

سيبدأ دور المجموعات لكل من رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم 21 نوفمبر 2025.

فيما تنطلق الأدوار الإقصائية يوم 13 مارس 2026.