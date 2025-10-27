فينيسيوس: لانريد الإساءة للاعبين شباب أو للجماهير.. وعلينا أن نستمتع قليلا

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 13:25

كتب : FilGoal

خروج فينيسيوس غاضبا في الكلاسيكو

شدد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على ضرورة عدم الإساءة لأي شخص سواء من اللاعبين أو الجماهير.

وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف في مباراة أُقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال فينيسيوس للصحفيين عقب المباراة: "كانت المباراة رائعة والفوز بالكلاسيكو دائمًا ما يكون مميزًا ومهمًا، بعد بداية الموسم بشكل جيد كنا نتطلع إلى هذه المباراة وقد فعل المشجعون كل شيء من أجلنا وتمكنا من الفوز".

وأضاف "هذه مباراة كلاسيكو وكان الجميع بانتظارها وخاصة على أرضنا ومع جماهيرنا، وحماس الجماهير أخذنا ليوم رائع".

وتابع "علينا أن نستمتع قليلًا أليس كذلك؟ سنحصل على بضعة أيام إجازة لنستمتع ونرتاح أيضًا وهذا هو الأهم".

وأتم "أقدم رسالة لجميع مشجعي ريال مدريد وخاصة الذين جاؤوا إلى الملعب وساندونا، هذا هو الكلاسيكو وهناك الكثير من الأمور داخل الملعب وخارجه، نحاول أن نحافظ على التوازن لكن هذا ليس ممكنًا دائمًا، لا نريد أن نسيء لأحد لا للاعبين الشباب أو للجماهير ونعلم أنه عندما ندخل إلى الملعب علينا أن نؤدي دورنا وهذا ما كان عليه الحال ضد برشلونة".

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 27 في صدارة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

