بيلينجهام: الأمر يصبح أسهل عندما يلعب مبابي أمامي.. ولا أسجل بالحظ

يرى جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد أن تسجيله للأهداف لم يكن بسبب الحظ.

وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف في مباراة أُقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وسجل بيلينجهام هدفًا وصنع آخر خلال المباراة.

وقال بيلينجهام لقناة ريال مدريد عقب المباراة: "سعداء جدًا لأننا في العام الماضي أهدرنا الكثير، ولكن اليوم كان رائعًا لنا جميعًا، وبذل الجميع جهدًا كبيرًا، ولهذا السبب كنا نستحق النقاط الثلاث".

وتابع: "في الشوط الأول كنا حاسمين جدًا مع الكرة في كل مركز، ولكن بالنسبة للدفاع كان رائعًا. ميليتاو وهاوسن وفالفيردي وكارباخال عندما دخل، كانت المباراة رائعة من الفريق بأكمله".

وأضاف: "الهدف الذي صنعته؟ هم يلعبون بشكل متقدم للغاية، ولدينا كيليان مبابي، الأمر أسهل بكثير عندما يكون أمامي، ولهذا السبب استدرت ومررت بسهولة، والتسديدة كانت جيدة جدًا منه وسجل".

وعن تسجيله للمباراة الثانية على التوالي قال: "يقول الكثيرون إنه حظ، لكن بالنسبة لي الأمر يتعلق بفهمي لكرة القدم. عندما تتحرك الكرة هنا أو هناك فالتمركز يغير كل شيء، وأنا مستعد لما يحدث، وتمريرة ميليتاو كانت رائعة، أنا هنا لتسجيل هذه الأهداف".

وأتم: "هذا اليوم ضد برشلونة كان للجماهير أيضًا، كما قلت منذ فترة طويلة، في العام الماضي لعبنا بشكل سيئ في هذه المباريات الكبيرة، ولكن تلك المباراة كانت للجميع من جماهير ولاعبين وموظفين".

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 27 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.