بيلينجهام: الأمر يصبح أسهل عندما يلعب مبابي أمامي.. ولا أسجل بالحظ

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 11:50

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد - يوفنتوس

يرى جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد أن تسجيله للأهداف لم يكن بسبب الحظ.

وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف في مباراة أُقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وسجل بيلينجهام هدفًا وصنع آخر خلال المباراة.

أخبار متعلقة:
تقرير: مانشستر يونايتد يخطط لضم جوب بيلينجهام معارا في يناير بيلينجهام: أقترب من أفضل مستوياتي.. وكبرت وأنا أشاهد الكلاسيكو ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد بهدف بيلينجهام.. ريال مدريد يتفوق على يوفنتوس في أبطال أوروبا

وقال بيلينجهام لقناة ريال مدريد عقب المباراة: "سعداء جدًا لأننا في العام الماضي أهدرنا الكثير، ولكن اليوم كان رائعًا لنا جميعًا، وبذل الجميع جهدًا كبيرًا، ولهذا السبب كنا نستحق النقاط الثلاث".

وتابع: "في الشوط الأول كنا حاسمين جدًا مع الكرة في كل مركز، ولكن بالنسبة للدفاع كان رائعًا. ميليتاو وهاوسن وفالفيردي وكارباخال عندما دخل، كانت المباراة رائعة من الفريق بأكمله".

وأضاف: "الهدف الذي صنعته؟ هم يلعبون بشكل متقدم للغاية، ولدينا كيليان مبابي، الأمر أسهل بكثير عندما يكون أمامي، ولهذا السبب استدرت ومررت بسهولة، والتسديدة كانت جيدة جدًا منه وسجل".

وعن تسجيله للمباراة الثانية على التوالي قال: "يقول الكثيرون إنه حظ، لكن بالنسبة لي الأمر يتعلق بفهمي لكرة القدم. عندما تتحرك الكرة هنا أو هناك فالتمركز يغير كل شيء، وأنا مستعد لما يحدث، وتمريرة ميليتاو كانت رائعة، أنا هنا لتسجيل هذه الأهداف".

وأتم: "هذا اليوم ضد برشلونة كان للجماهير أيضًا، كما قلت منذ فترة طويلة، في العام الماضي لعبنا بشكل سيئ في هذه المباريات الكبيرة، ولكن تلك المباراة كانت للجميع من جماهير ولاعبين وموظفين".

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 27 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

جود بيلينجهام ريال مدريد برشلونة
نرشح لكم
برشلونة يستعيد ليفاندوفسكي فينيسيوس: لانريد الإساءة للاعبين شباب أو للجماهير.. وعلينا أن نستمتع قليلا أثليتك: ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد قرار طرد لونين في الكلاسيكو أربع بطاقات صفراء وطرد.. حصيلة اشتباكات ما بعد الكلاسيكو "سأرحل عن الفريق".. الكشف عن كلمات فينيسيوس بعد استبداله في الكلاسيكو مواعيد مباريات الإثنين 27 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري ومباراة أتلتيكو مدريد مدرب برشلونة في الكلاسيكو: يامال لا يزال صغيرا وعلينا مساندته.. ولا أعرف من بدأ المشادة ألونسو: الشجار بعد المباراة كان بسبب الحماس فقط.. وسأتحدث مع فينيسيوس بغرفة الملابس
أخر الأخبار
صلاح ينافس على جائزة الأفضل في العالم من جميعة اللاعبين المحترفين 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول - الزمالك يعلن تعيين عبد الرؤوف مساعدا لفيريرا 10 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يُخطر الزمالك بإيقافه لمدة عام من البطولات القارية 26 دقيقة | رياضات أخرى
بتروجت: لم نرفض عروض حامد حمدان فقط بل 4 لاعبين.. وعودته كانت لمصلحته 37 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: سباليتي الأقرب لقيادة يوفنتوس خلفا لتودور 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - "وعد بحل الأزمة".. الجارحي والغزاوي يجتمعان مع عمال الأهلي بعد احتجاجهم 54 دقيقة | الدوري المصري
أليجري: يجب تقبل أخطاء الحكام أكثر.. وهذا موعد عودة بوليسيتش 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - منتخب زيمبابوي يفتح باب التقدم لشغل منصب المدير الفني ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516021/بيلينجهام-الأمر-يصبح-أسهل-عندما-يلعب-مبابي-أمامي-ولا-أسجل-بالحظ