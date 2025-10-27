بعد التتويج بكأس العالم للشباب.. استدعاء باعوف لقائمة منتخب المغرب الأولية

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 11:45

كتب : FilGoal

إسماعيل باعوف - المغرب

أعلن نادي كامبور الهولندي استدعاء لاعبه إسماعيل باعوف لقائمة منتخب المغرب الأول الأولية لتوقف نوفمبر المقبل.

وكان باعوف قد قاد منتخب المغرب للشباب لتتويج بلقب كأس العالم تحت 20 عاما للمرة الأولى.

ونشر نادي كامبور المتواجد بالدرجة الثانية في هولندا صورة باعوف وكشف عن استدعائه لقائمة منتخب المغرب لأول مرة.

ولم يكشف الاتحاد المغربي لكرة القدم حتى الآن عن مواجهاته في شهر نوفمبر المقبل إذ يلعب مباراتين وديتين.

وتشير التقارير المغربية إلى أن المغرب يقترب من مواجهة منتخب المكسيك وديا ضمن الاستعدادات لأمم إفريقيا.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا بداية من 21 ديسمبر المقبل وحتى 18 يناير.

وجاءت قرعة كأس الأمم الإفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الإستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق

منتخب المغرب إسماعيل باعوف
