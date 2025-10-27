أربع بطاقات صفراء وطرد.. حصيلة اشتباكات ما بعد الكلاسيكو

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 11:28

كتب : FilGoal

اشتباك بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة

حقق ريال مدريد الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

أندري لونين

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وشهدت المباراة بنهايتها اشتباك بين لاعبي الفريقين.

الاشتباكات بدأت بعد طرد بيدري في الهجة الأخيرة من المباراة قبل أن تتجدد عقب صافرة الحكم.

أخبار متعلقة:
وفقا لموقع رابطة الدوري الإسباني فإن أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد البديل قد تعرض للطرد عقب نهاية المباراة.

كما حصل كل من فينيسيوس جونيور ورودريجو وميليتاو ثلاثي الفريق على بطاقات صفراء.

فيران توريس لاعب برشلونة أيضا حصل على بطاقة صفراء.

جميع تلك البطاقات لم تظهر خلال البث التلفزيوني بينما دونها حكم المباراة في تقريره.

وأصبحت الحصيلة النهائية للبطاقات في المباراة هي 7 بطاقات صفراء وطردين أثناء دقائق المباراة وبعدها.

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 27 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

أندري لونين ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو
