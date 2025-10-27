جوارديولا: مراقبة جدول الدوري الإنجليزي ليست مهمتنا 

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 11:27

كتب : FilGoal

جوارديولا

لا يهتم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا، ويعتقد أن فريقه جاهز للمنافسة على اللقب.

وتذوق سيتي الهزيمة لأول مرة في 10 مباريات في جميع المسابقات، حين خسر على يد أستون فيلا بهدف ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ما يشغلني هو كيف يمكننا أن نكون أفضل ونتطور. الموسم طويل جدًا. سنحاول تقديم أداء جيد في مباراة بورنموث وغيرها".

وأضاف المدرب الإسباني "كنت قلقًا قبل فترة التوقف الدولي عندما كان أرسنال متقدمًا بست أو سبع نقاط".

وتابع "ليس هدفنا متابعة جدول الترتيب، إذا فاز أرسنال بكل مبارياته، سيفوز بلقب الدوري الإنجليزي، وسأهنئه، لكني أشعر بأن فريقنا لا يزال في المنافسة".

وأكمل "نحن الآن في أكتوبر ولا أفكر حاليا فيما سيحدث إذا لم نفز في مباريات الدوري".

وأتم "نتعامل مع كل مباراة على حدة، والآن نستعد لمواجهة سوانزي في كأس الرابطة".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة سوانزي سيتي في كأس الرابطة يوم الأربعاء المقبل.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا لـ 15 نقطة ارتقى بها للمركز السابع.

فيما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

وللموسم الثالث على التوالي يفوز أستون فيلا على مانشستر سيتي في لقاء الدور الأول من الدوري الإنجليزي.

