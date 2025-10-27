بعد الخسارة أمام فيلا.. برناردو سيلفا: علينا أن نراجع أنفسنا

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 11:18

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

أوضح برناردو سيلفا قائد مانشستر سيتي أنه من السابق لأوانه الحديث عن سباق لقب الدوري الإنجليزي حاليا.

وتذوق سيتي الهزيمة لأول مرة في 10 مباريات في جميع المسابقات، حين خسر على يد أستون فيلا بهدف ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال سيلفا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا يزال الطريق طويلا هذا الموسم، لا أريد وضع الكثير من الاستنتاجات".

أخبار متعلقة:
بعد الخسارة الثالثة على التوالي.. تودور: نمر بفترة صعبة ولا أهتم بمستقبلي "سأرحل عن الفريق".. الكشف عن كلمات فينيسيوس بعد استبداله في الكلاسيكو بيرين بعد خسارة يوفنتوس أمام لاتسيو: لا نظهر مستوانا الحقيقي وعلينا البقاء متحدين أرتيتا: أقدر الفوز على بالاس أكثر من أي مباراة لهذا السبب

وأضاف الدولي البرتغالي "نود أن نكون في الصدارة لكننا لسنا كذلك، من المبكر جدًا الحديث عن سباق اللقب".

تعني الهزيمة أمام فيلا أن سيتي يتأخر بست نقاط عن أرسنال، متصدر الدوري، بعد 9 جولات.

وأكمل "لقد لعبنا بشكل جيد، أسلوبنا الهجومي ممتاز حتى لو لم نسجل، أتيحت لنا بعض الفرص وأجبرناهم على الدفاع بعمق، لكنهم واجهوا صعوبة في بعض اللحظات وعلى الجانب الآخر من المباراة، كنا سيئين للغاية دفاعيًا".

وتابع "أستون فيلا فريق جيد جدًا ويلعب في دوري أبطال أوروبا، فريق يضم العديد من اللاعبين المتميزين لكن علينا أن نراجع أنفسنا".

وواصل "كان ضغطنا سيئًا للغاية، شعرنا وكأننا وصلنا متأخرين ثانيتين في كل هجمة".

واستمر "كان هذا هو الشعور السائد على الرغم من أن أسلوبنا الهجومية كان جيدا جدًا".

وأتم لاعب موناكو السابق "عندما لانضغط بشكل جيد، لا يلعب فريقنا بشكل جيد".

وواصل أستون فيلا سلسلة انتصاراته وحقق الفوز الرابع تواليا متفوقا على مانشستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف اللقاء الوحيد ماتي كاش.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا لـ 15 نقطة ارتقى بها للمركز السابع.

فيما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

وللموسم الثالث على التوالي يفوز أستون فيلا على مانشستر سيتي في لقاء الدور الأول من الدوري الإنجليزي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر سيتي برناردو سيلفا أستون فيلا
نرشح لكم
جوارديولا: مراقبة جدول الدوري الإنجليزي ليست مهمتنا  أرتيتا: أقدر الفوز على بالاس أكثر من أي مباراة لهذا السبب 3 رأسيات.. إيفرتون يسقط لأول مرة على ملعبه أمام توتنام إيزي: لدي شعور متضارب.. وعندما سجلت الهدف أردت أن أكون محترما جوارديولا: راض عن الفريق ونتطور رغم الخسارة من فيلا إيمري يكشف كيف أوقف خطورة هالاند.. وسبب استبدال سانشو صديق الأمس يمنح أرسنال الفوز على كريستال بالاس ويبتعد أكثر بالصدارة أستون فيلا يواصل سلسلة انتصاراته ويتفوق على مانشستر سيتي بهدف كاش
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يوضح موقف نبيل عماد من المشاركة في السوبر 13 دقيقة | الدوري المصري
نابولي يوضح تفاصيل إصابة دي بروين.. وتقارير تتوقع غيابه لشهور 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
يوفنتوس يعلن إقالة مدربه إيجور تودور 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
تعرف على الفرق المتأهلة لمجموعات الكونفدرالية. وموعد القرعة ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سيتم إرسال خطاب إلى الزمالك يفيد بإيقاف نبيل عماد ساعة | الدوري المصري
تعرف على الفرق المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.. وموعد القرعة ساعة | الكرة الإفريقية
الزمالك: نبيل عماد ضمن بعثة السوبر بشكل طبيعي.. ونعلم المستفيد من هذه الأحداث ساعة | الدوري المصري
فينيسيوس: لانريد الإساءة للاعبين شباب أو للجماهير.. وعلينا أن نستمتع قليلا 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516016/بعد-الخسارة-أمام-فيلا-برناردو-سيلفا-علينا-أن-نراجع-أنفسنا