بعد الخسارة أمام فيلا.. برناردو سيلفا: علينا أن نراجع أنفسنا

أوضح برناردو سيلفا قائد مانشستر سيتي أنه من السابق لأوانه الحديث عن سباق لقب الدوري الإنجليزي حاليا.

وتذوق سيتي الهزيمة لأول مرة في 10 مباريات في جميع المسابقات، حين خسر على يد أستون فيلا بهدف ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال سيلفا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا يزال الطريق طويلا هذا الموسم، لا أريد وضع الكثير من الاستنتاجات".

وأضاف الدولي البرتغالي "نود أن نكون في الصدارة لكننا لسنا كذلك، من المبكر جدًا الحديث عن سباق اللقب".

تعني الهزيمة أمام فيلا أن سيتي يتأخر بست نقاط عن أرسنال، متصدر الدوري، بعد 9 جولات.

وأكمل "لقد لعبنا بشكل جيد، أسلوبنا الهجومي ممتاز حتى لو لم نسجل، أتيحت لنا بعض الفرص وأجبرناهم على الدفاع بعمق، لكنهم واجهوا صعوبة في بعض اللحظات وعلى الجانب الآخر من المباراة، كنا سيئين للغاية دفاعيًا".

وتابع "أستون فيلا فريق جيد جدًا ويلعب في دوري أبطال أوروبا، فريق يضم العديد من اللاعبين المتميزين لكن علينا أن نراجع أنفسنا".

وواصل "كان ضغطنا سيئًا للغاية، شعرنا وكأننا وصلنا متأخرين ثانيتين في كل هجمة".

واستمر "كان هذا هو الشعور السائد على الرغم من أن أسلوبنا الهجومية كان جيدا جدًا".

وأتم لاعب موناكو السابق "عندما لانضغط بشكل جيد، لا يلعب فريقنا بشكل جيد".

وواصل أستون فيلا سلسلة انتصاراته وحقق الفوز الرابع تواليا متفوقا على مانشستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف اللقاء الوحيد ماتي كاش.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا لـ 15 نقطة ارتقى بها للمركز السابع.

فيما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

وللموسم الثالث على التوالي يفوز أستون فيلا على مانشستر سيتي في لقاء الدور الأول من الدوري الإنجليزي.

