بيرين بعد خسارة يوفنتوس أمام لاتسيو: لا نظهر مستوانا الحقيقي وعلينا البقاء متحدين

طالب ماتيا بيرين حارس مرمى يوفنتوس زملاءه بالبقاء متحدين واستعادة هوية الفريق بعد الخسارة 1-0 أمام لاتسيو، التي زادت الضغط على المدرب إيجور تودور ومددت سلسلة عدم الفوز.

يوفنتوس واصل نتائجه السلبية للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تسبب خطأ من ديفيد في هدف لاتسيو، حين مرر الكرة برأسه إلى دانيلو كاتالدي الذي مهد لتوما باسيش ليسدد في الشباك.

وقال بيرين في تصريحات لموقع كالتشيو ميركاتو بعد المباراة: "نشعر بحزن وإحباط كبيرين. نتدرب جيدا خلال الأسبوع، لكننا لا نظهر ذلك في المباريات. من الصعب إيجاد تفسير واحد، لكن علينا أن نبقى متحدين ومتكاتفين، لأننا حاليا لا نلعب بالمستوى الذي يجب أن نكون عليه".

وأضاف الحارس الإيطالي "كنت أعلم منذ مباراة مدريد أنني سألعب، لكن لا يمكنني الشعور بالرضا في ظل هذه النتائج. نؤمن بأفكار المدرب ونتفاعل مع ما ينقله لنا، لكن من الصعب فهم سبب عدم ترجمتها على أرض الملعب. أنا واثق أننا سنرفع مستوانا قريبا".

وكشف بيرين عن اجتماع بين اللاعبين والمدرب بعد المباراة قائلا: "تحدثنا معا لفهم أسباب هذه الهزائم، وهناك رغبة كبيرة من الجميع للخروج من هذا الوضع في أسرع وقت. سنلعب بعد ثلاثة أيام فقط، وهذا يمكن أن يساعدنا على استعادة الثقة".

ويعاني يوفنتوس من أسوأ سلسلة له هذا الموسم، إذ لم يحقق أي فوز في آخر ثماني مباريات بجميع البطولات، بينما تزايدت التساؤلات حول مستقبل تودور مع الفريق في ظل تراجع الأداء والنتائج.

يوفنتوس فشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، في أسوأ سلسلة له منذ مارس 1991 تحت قيادة جيجي مايفريدي.

وتراجع يوفنتوس للمركز الثامن برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن نابولي وروما المتصدران.

فيما رفع لاتسيو رصيده لـ 11 نقطة في المركز العاشر.