الكونفدرالية - بصافرة أمين عمر.. مابولولو يتعادل للبدري مع أهلي طرابلس ضد نهضة بركان

عاد نهضة بركان حامل لقب بطولة الكونفدرالية بتعادل ثمين أمام أهلي طرابلس الليبي بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم على ملعب طرابلس الدولي بذهاب الدور التمهيدي الثاني.

ويقود حسام البدري تدريب بطل الدوري الليبي عن الموسم الماضي.

فيما أدار طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر أحداث المباراة.

وتقدم نهضة بركان بهدف بول بيسان في الدقيقة 68.

وسجل كريستوفاو مابولولو مهاجم أهلي طرابلس -والاتحاد السكندري السابق- هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 72.

وتُحسم بطاقة التأهل يوم السبت المقبل الأول من نوفمبر في المغرب.

وتأجلت المباراة أسبوع لخوض نهضة بركان لقاء السوبر الإفريقي ضد بيراميدز والذي خسره بنتيجة 1-0.

وتأهلت فرق الوداد المغربي واتحاد العاصمة الجزائري وشباب بلوزداد الجزائري ودجوليبا المالي وأولمبيك آسفي المغربي وسان بيدرو الإيفواري وعزام التنزاني وسيجيندا بلاك ستارز وستيلينبوش الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقيا وماينيما وأوتوهو دي أويو الإيفواري.

وحسم الزمالك تأهله مسبقا بالفوز على ديكيداها الصومالي بنتيجة 7-0 في مجموع المباراتين.

وتأهل المصري لدور المجموعات بفضل انتصاره 2-1 على الاتحاد الليبي.