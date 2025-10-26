الكونفدرالية – مفاجأة مدوية.. النجم الساحلي يودع بركلات الترجيح من الدور التمهيدي

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 23:55

كتب : FilGoal

النجم الساحلي

ودع النجم الساحلي أمام جماهير بطولة الكونفدرالية بركلات الترجيح على يد نيروبي يونايتد الكيني.

وكان النجم قد خسر ذهابا خارج أرضه بنتيجة 2-0.

وفي الإياب بسوسة عوّض النجم تأخره بفضل هدفين في الشوط الثاني.

محمد عناني سجل هدف التقدم في الدقيقة 48، وفي الدقيقة 90+6 غفران نوالي هدف التعادل القاتل.

وحسمت ركلات الترجيح بنتيجة 7-6 تأهل بطل كينيا إلى دور المجموعات على حساب النجم الساحلي.

ويشهد دور المجموعات غياب الأندية التونسية عن مرحلة المجموعات بعد خسارة الملعب التونسي من أولمبيك آسفي المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وتأهلت فرق الوداد المغربي واتحاد العاصمة الجزائري وشباب بلوزداد الجزائري ودجوليبا المالي وأولمبيك آسفي المغربي وسان بيدرو الإيفواري وعزام التنزاني وسيجيندا بلاك ستارز وستيلينبوش الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقيا وماينيما وأوتوهو دي أويو الإيفواري.

وحسم الزمالك تأهله مسبقا بالفوز على ديكيداها الصومالي بنتيجة 7-0 في مجموع المباراتين.

وتأهل المصري لدور المجموعات بفضل انتصاره 2-1 على الاتحاد الليبي.

