مدرب التأمين الإثيوبي: سعيد بالنتيجة التي تحققت ضد بيراميدز

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 23:37

كتب : FilGoal

بيراميدز - التأمين الإثيوبي

أبدى جبريمدهين هايلي المدير الفني لفريق التأمين الإثيوبي سعادته بالتعادل مع بيراميدز بطل إفريقيا في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

وقال المدير الفني لفريق التأمين الإثيوبي عبر أون سبورت: "قبل أن نصل لهنا كنا نعلم بقوة بيراميدز خاصة أنه يحقق الفوز في كل المسابقات، حاولنا أن ندافع بشكل جيد وأن نستغل الفرص وبالفعل سجلنا هدفا وسعيد بالنتيجة التي تحققت".

وأضاف "لدينا فريق شاب وأن نخوض مباراة بعد 3-4 أيام ضد فريق مثل بيراميدز ستكون الأمور صعبة وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية في الإياب".

وأتم "تألق الحارس البديل ضد بيراميدز؟ قدم أداءً جيدا ومع غياب أبو بكر حارس الفريق الأساسي، وظهر بشكل جيد ولم يكن الوحيد، ولدينا لاعب آخر غاب عن لقاء اليوم وسنحاول تحضيره للقاء الإياب".

المباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، مع اعتبارها مباراة الفريق الإثيوبي.

تقدم بيراميدز في الدقيقة 11 بهدف فيستون ماييلي بعد تمريرة من وليد الكرتي.

وسيقام لقاء الإياب يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر لحسم هوية آخر المتأهلين.

ولعب بيراميدز متأخرا عن بقية المنافسين في هذا الدور، نظرا لخوضه كأس السوبر الإفريقي.

حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، فاز بالسوبر الإفريقي أيضا على حساب نهضة بركان المغربي.

وتوج بيراميدز بدوري الأبطال على حساب ماميلودي صنداونز في النهائي.

