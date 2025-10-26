أرتيتا: أقدر الفوز على بالاس أكثر من أي مباراة لهذا السبب

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال على صعوبة الفوز على كريستال بالاس في الجولة 9 من الدوري الإنجليزي.

وتفوق أرسنال بهدف إيبريتشي إيزي وعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا عبر سكاي سبورتس: "قلت للاعبين إنني أقدر فوزهم في تلك المباراة عن أي فوز في أي مباراة أخرى، لأننا كنا نعلم مدى صعوبتها، فوز جاء بعد خوض مباراة كل 3 أيام".

وأضاف "أعلم أننا كنا نواجه فريقا في رأيي هو من الأفضل على المستوى التنظيمي، يعرفون كيف يجعلون الأمور صعبة، يعرفون كيف تفقد تركيزك ويعاقبوك على ذلك بكل تأكيد".

وأكمل "عملنا على أن نكون أكثر استقرار وأن نلعب المباراة بطريقتنا، في الشوط الأول كانت الأمور صعبة وفي الثاني وجدنا طريقنا للمرمى وهاجمنا بشكل أفضل وكنا أكثر انسيابية".

وأتم "عانينا رغم التقدم بهدف دون رد لأنهم الفريق الوحيد الذين سجلوا هدفا ضد كل منافسيهم هذا الموسم، وأن نخرج بشباك نظيفة فهو أمر مهم للغاية جدا جدا".

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 22 في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن بورنموث صاحب المركز الثاني.

وحقق أرسنال الفوز في جميع المباريات التي خاضها حتى الآن بشهر أكتوبر في جميع البطولات.

كما خرج الفريق بشباك نظيفة في آخر 5 مباريات خاضهم.