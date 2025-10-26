الكونفدرالية - المتابعة تحكم.. المصري إلى دور المجموعات بالفوز على الاتحاد الليبي

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 23:09

كتب : FilGoal

المصري × الاتحاد الليبي

تغلب المصري على ضيفه الاتحاد الليبي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

تقدم عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 19 بعد انفراد من منتصف الملعب وتسديدة تصدى لها الحارس، ليتابعها الجزائري ويراوغ ثم يسجل في المرمى.

وفي الدقيقة 24 توقف اللعب لإصابة محمود حمدي حارس مرمى الفريق البورسعيدي، قبل أن يتعافى ويعود لاستكمال اللقاء.

وتمكن المصري من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70 بمتابعة كريم العراقي لتسديدة صلاح محسن العائدة من الحارس، ولكن التسلل تسبب في عدم احتسابه.

وفي الدقيقة 75 تم احتساب الهدف الثاني هذه المرة، بتوقيع محمود حمادة من متابعة لتسديدة أخرى من صلاح محسن عادت من الحارس.

وتم طرد صلاح محسن في الدقيقة 79 ببطاقة حمراء مباشرة إثر مشادة مع حارس مرمى الفريق الليبي.

وأخيرا في الدقيقة 97، سجل نوفل الزرهوني هدف الاتحاد بركلة حرة مباشرة، ليطلق الحكم صافرة النهاية بعد الهدف مباشرة.

وبذلك يتأهل المصري إلى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتستمر رحلة الثنائي المصري كما جرت العادة، حيث تأهل الزمالك على حساب ديكيداها الصومالي.

