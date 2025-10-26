دوري أبطال إفريقيا – تأهل الترجي وصنداونز لدور المجموعات

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 22:30

كتب : FilGoal

إكرام راينرز - أليندي - صنداونز

تأهل الترجي التونسي لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تخطي رحيمو البوركينابي.

وفاز الترجي على رحيمو بثلاثية دون رد في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، لتصبح نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 4-0.

كذلك تأهل ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي إلى دور المجموعات بعد تخطي ريمو ستارز النيجيري.

وانتصر صنداونز على ريمو بهدفين دون رد، وذلك بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 5-1.

وكان صنداونز وصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي قبل خسارته في النهائي أمام بيراميدز.

وبذلك يكون تأهل حتى الآن لدور الـ16 كل من:

الترجي التونسي – استاد مالي – صنداونز الجنوب إفريقي – سيمبا التنزاني – الجيش الملكي – شبيبة القبائل الجزائري – الأهلي – بترو أتلتيكو الأنجولي – ريفيرز يونايتد النيجيري – يانج أفريكانز التنزاني – سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي – الهلال السوداني – باور ديناموز الزامبي.

