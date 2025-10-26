3 رأسيات.. إيفرتون يسقط لأول مرة على ملعبه أمام توتنام

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 21:56

كتب : FilGoal

ميكي فان دي فين - توتنام

اختتم توتنام مباريات الجولة 9 من الدوري الإنجليزي بانتصار خارج الأرض على إيفرتون بنتيجة 3-0.

سجل ميكي فان دي فين ثنائية واختتم بابي ماتار سار الثلاثية.

ولأول مرة يخسر إيفرتون على ملعبه الجديد هيل دينكنسون ستديوم في الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
مدرب برشلونة في الكلاسيكو: يامال لا يزال صغيرا وعلينا مساندته.. ولا أعرف من بدأ المشادة ألونسو: الشجار بعد المباراة كان بسبب الحماس فقط.. وسأتحدث مع فينيسيوس بغرفة الملابس دي يونج: رد فعل لاعبي ريال مدريد ضد لامين كان مبالغا به.. وكارباخال كان بإمكانه الحديث معه على انفراد بسبب يامال.. شجار بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة عقب الكلاسيكو

ورفع الفوز رصيد الديوك اللندنية لـ 17 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث 13 منها تحققت خارج الأرض.

وتكبد إيفرتون الخسارة الثانية على التوالي وتوقف رصيده لـ 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم توتنام بهدفين في الدقيقتين 19 و45+6 سجلهما عن طريق فان دي فين وكلاهما من كرات رأسية.

وسجل أوبراين هدفا في الدقيقة 25 لصالح إيفرتون ألغي بداعي التسلل.

وأصبح فان دي فين أول مدافع يسجل ثنائية لتوتنام منذ مارس 2013 بعد هدفي يان فيرتونخين.

وفي الدقيقة 89 حول بابي ماتار سار رأسية ريتشارلسون في الشباك معلنا حسم الـ 3 نقاط لتوتنام.

ولأول مرة ينتصر توتنام بـ 3 أهداف رأسية منذ الفوز على وست هام بنتيجة 3-0 في 2008.

ولأول مرة يستقبل إيفرتون 3 أهداف من كرات رأسية منذ مباراة ويمبلدون في 1996.

وسيلتقي توتنام مع نيوكاسل في مباراة مثيرة في كأس الرابطة الإنجليزية.

توتنام إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أرتيتا: أقدر الفوز على بالاس أكثر من أي مباراة لهذا السبب إيزي: لدي شعور متضارب.. وعندما سجلت الهدف أردت أن أكون محترما جوارديولا: راض عن الفريق ونتطور رغم الخسارة من فيلا إيمري يكشف كيف أوقف خطورة هالاند.. وسبب استبدال سانشو صديق الأمس يمنح أرسنال الفوز على كريستال بالاس ويبتعد أكثر بالصدارة أستون فيلا يواصل سلسلة انتصاراته ويتفوق على مانشستر سيتي بهدف كاش انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(0) مانشستر سيتي.. فوز الفيلانز انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) بالاس
أخر الأخبار
عبد الحفيظ: لن يكون هناك مشرف على الكرة في وجود الخطيب.. ولا تستبعد الزمالك أبدا 2 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لدعم الهجوم.. الأولوية للأجنبي وخطة بديلة 17 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية – مفاجأة مدوية.. النجم الساحلي يودع بركلات الترجيح من الدور التمهيدي 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب التأمين الإثيوبي: سعيد بالنتيجة التي تحققت ضد بيراميدز 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
بسام يوضح دور علي ماهر في تحقيق سيراميكا كليوباترا نتائج إيجابية 51 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: أقدر الفوز على بالاس أكثر من أي مباراة لهذا السبب ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الزمالك يستفسر من اتحاد الكرة عن عقوبة نبيل عماد في السوبر ساعة | الدوري المصري
الكونفدرالية - المتابعة تحكم.. المصري إلى دور المجموعات بالفوز على الاتحاد الليبي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515988/3-رأسيات-إيفرتون-يسقط-لأول-مرة-على-ملعبه-أمام-توتنام