3 رأسيات.. إيفرتون يسقط لأول مرة على ملعبه أمام توتنام

اختتم توتنام مباريات الجولة 9 من الدوري الإنجليزي بانتصار خارج الأرض على إيفرتون بنتيجة 3-0.

سجل ميكي فان دي فين ثنائية واختتم بابي ماتار سار الثلاثية.

ولأول مرة يخسر إيفرتون على ملعبه الجديد هيل دينكنسون ستديوم في الدوري الإنجليزي.

ورفع الفوز رصيد الديوك اللندنية لـ 17 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث 13 منها تحققت خارج الأرض.

وتكبد إيفرتون الخسارة الثانية على التوالي وتوقف رصيده لـ 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم توتنام بهدفين في الدقيقتين 19 و45+6 سجلهما عن طريق فان دي فين وكلاهما من كرات رأسية.

وسجل أوبراين هدفا في الدقيقة 25 لصالح إيفرتون ألغي بداعي التسلل.

وأصبح فان دي فين أول مدافع يسجل ثنائية لتوتنام منذ مارس 2013 بعد هدفي يان فيرتونخين.

وفي الدقيقة 89 حول بابي ماتار سار رأسية ريتشارلسون في الشباك معلنا حسم الـ 3 نقاط لتوتنام.

ولأول مرة ينتصر توتنام بـ 3 أهداف رأسية منذ الفوز على وست هام بنتيجة 3-0 في 2008.

ولأول مرة يستقبل إيفرتون 3 أهداف من كرات رأسية منذ مباراة ويمبلدون في 1996.

توتنهام يواصل السيطرة ويؤكد تفوقه على إيفرتون بإضافة الهدف الثالث 🔥⚽️ إيفرتون 0 – 3 توتنهام#ايفرتون #توتنهام #الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/DNquoTp92g — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 26, 2025

وسيلتقي توتنام مع نيوكاسل في مباراة مثيرة في كأس الرابطة الإنجليزية.