انتهت في الكونفدرالية - المصري (2)-(1) الاتحاد الليبي.. هدف وصافرة النهاية

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 21:03

كتب : FilGoal

المصري ضد الاتحاد الليبي

يلعب المصري ضد الاتحاد الليبي في إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية.

الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.

تابع من هنا

ق 97 ركلة حرة متقنة من نوفل الزرهوني تسكن الشباك.. ثم تأتي صافرة النهاية

ق 79 طرد صلاح محسن ببطاقة حمراء مباشرة إثر مشادة مع حارس

ق 75 جووووول الثاني.. محمود حمادة يتابع تسديدة صلاح محسن في الشباك

ق 70 هدف غير محتسب.. كريم العراقي يتابع تسديدة صلاح محسن ولكن من وضعية تسلل

ق 38 تسديدة خطيرة يتصدى لها محمود حمدي

ق 24: محمود حمدي حارس المصري يتعرض للإصابة

ق 19: جوووول أووول.. دغموم ينفرد من منتصف الملعب ويسدد كرة يتصدى لها الحارس ثم يتابعها بمراوغة وتسديدة في الشباك

بداية المباراة

المصري الاتحاد الكونفدرالية
