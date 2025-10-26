انتهت في الكونفدرالية - المصري (2)-(1) الاتحاد الليبي.. هدف وصافرة النهاية

يلعب المصري ضد الاتحاد الليبي في إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية.

الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.

---

ق 97 ركلة حرة متقنة من نوفل الزرهوني تسكن الشباك.. ثم تأتي صافرة النهاية

ق 79 طرد صلاح محسن ببطاقة حمراء مباشرة إثر مشادة مع حارس

ق 75 جووووول الثاني.. محمود حمادة يتابع تسديدة صلاح محسن في الشباك

ق 70 هدف غير محتسب.. كريم العراقي يتابع تسديدة صلاح محسن ولكن من وضعية تسلل

---

ق 38 تسديدة خطيرة يتصدى لها محمود حمدي

ق 24: محمود حمدي حارس المصري يتعرض للإصابة

ق 19: جوووول أووول.. دغموم ينفرد من منتصف الملعب ويسدد كرة يتصدى لها الحارس ثم يتابعها بمراوغة وتسديدة في الشباك

بداية المباراة