انتهت في الكونفدرالية - المصري (2)-(1) الاتحاد الليبي.. هدف وصافرة النهاية
الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 21:03
كتب : FilGoal
يلعب المصري ضد الاتحاد الليبي في إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية.
الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.
---
ق 97 ركلة حرة متقنة من نوفل الزرهوني تسكن الشباك.. ثم تأتي صافرة النهاية
ق 79 طرد صلاح محسن ببطاقة حمراء مباشرة إثر مشادة مع حارس
ق 75 جووووول الثاني.. محمود حمادة يتابع تسديدة صلاح محسن في الشباك
ق 70 هدف غير محتسب.. كريم العراقي يتابع تسديدة صلاح محسن ولكن من وضعية تسلل
---
ق 38 تسديدة خطيرة يتصدى لها محمود حمدي
ق 24: محمود حمدي حارس المصري يتعرض للإصابة
ق 19: جوووول أووول.. دغموم ينفرد من منتصف الملعب ويسدد كرة يتصدى لها الحارس ثم يتابعها بمراوغة وتسديدة في الشباك
بداية المباراة
