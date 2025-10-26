إيزي: لدي شعور متضارب.. وعندما سجلت الهدف أردت أن أكون محترما

أبدى إيبريتشي إيزي لاعب أرسنال سعادته بتسجيل أول أهدافه بقميص الفريق والذي جاء ضد كريستال بالاس.

وانتصر أرسنال بنتيجة 1-0 على بالاس في الجولة 9 من الدوري الإنجليزي.

وقال إيزي عبر سكاي سبورتس: "يوم رائع وسعيد للتسجيل ولأنني ساعدت الفريق".

وأضاف "لدي شعور متضارب، كريستال بالاس فريق من الصعب مواجهته، بإمكانك أن ترى كيف تعاني الفريق أمامهم".

وأكمل "عندما سجلت الهدف شكرت الله لكنني أردت أن أكون محترما، التسديد كان غريبا لكنني أتعلم كثيرا حول كيف أستفيد من الكرات الثابتة".

وأتم عن تشجيع جماهير بالاس له عقب استبداله قائلا: "هم مجموعة خاصة وأنا ممتن لحبهم ودعمهم الذين أظهروه، سأظل ممتنا لهم دائما".

إيبيريشي إيز يفتتح التسجيل لآرسنال بتسديدة رائعة في شباك كريستال بالاس! ⚽️🔥#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ارسنال_كريستال_بالاس pic.twitter.com/zu2WFKyCBF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 26, 2025

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 22 في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن بورنموث صاحب المركز الثاني.