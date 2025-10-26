إيزي: لدي شعور متضارب.. وعندما سجلت الهدف أردت أن أكون محترما

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 20:48

إيبريتشي إيزي - أرسنال

أبدى إيبريتشي إيزي لاعب أرسنال سعادته بتسجيل أول أهدافه بقميص الفريق والذي جاء ضد كريستال بالاس.

وانتصر أرسنال بنتيجة 1-0 على بالاس في الجولة 9 من الدوري الإنجليزي.

وقال إيزي عبر سكاي سبورتس: "يوم رائع وسعيد للتسجيل ولأنني ساعدت الفريق".

وأضاف "لدي شعور متضارب، كريستال بالاس فريق من الصعب مواجهته، بإمكانك أن ترى كيف تعاني الفريق أمامهم".

وأكمل "عندما سجلت الهدف شكرت الله لكنني أردت أن أكون محترما، التسديد كان غريبا لكنني أتعلم كثيرا حول كيف أستفيد من الكرات الثابتة".

وأتم عن تشجيع جماهير بالاس له عقب استبداله قائلا: "هم مجموعة خاصة وأنا ممتن لحبهم ودعمهم الذين أظهروه، سأظل ممتنا لهم دائما".

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 22 في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن بورنموث صاحب المركز الثاني.

وحقق أرسنال الفوز في جميع المباريات التي خاضها حتى الآن بشهر أكتوبر في جميع البطولات.

كما خرج الفريق بشباك نظيفة في آخر 5 مباريات خاضهم.

إيبريتشي إيزي أرسنال الدوري الإنجليزي
