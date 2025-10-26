دوري أبطال إفريقيا - الحسم في الإياب.. بيراميدز يتعادل مع التأمين الإثيوبي

تعادل بيراميدز مع التأمين الإثيوبي بهدف لكل فريق ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

المباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، مع اعتبارها مباراة الفريق الإثيوبي.

تقدم بيراميدز في الدقيقة 11 بهدف فيستون ماييلي بعد تمريرة من وليد الكرتي.

وفي الدقيقة 83 تعادل بيروك مولوجيتا بتسديدة رائعة فوق الحارس من خارج المنطقة.

وسيقام لقاء الإياب يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر لحسم هوية آخر المتأهلين.

ولعب بيراميدز متأخرا عن بقية المنافسين في هذا الدور، نظرا لخوضه كأس السوبر الإفريقي.

حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، فاز بالسوبر الإفريقي أيضا على حساب نهضة بركان المغربي.

وتوج بيراميدز بدوري الأبطال على حساب ماميلودي صنداونز في النهائي.