دوري أبطال إفريقيا - الحسم في الإياب.. بيراميدز يتعادل مع التأمين الإثيوبي

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 20:42

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز

تعادل بيراميدز مع التأمين الإثيوبي بهدف لكل فريق ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

المباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، مع اعتبارها مباراة الفريق الإثيوبي.

تقدم بيراميدز في الدقيقة 11 بهدف فيستون ماييلي بعد تمريرة من وليد الكرتي.

أخبار متعلقة:
الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال أحمد حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسة منتخب مصر الثاني مع مسؤولي بيراميدز ترتيب الدوري المصري - الأهلي ينفرد بالصدارة بعد الجولة 11.. وتقدم بيراميدز

وفي الدقيقة 83 تعادل بيروك مولوجيتا بتسديدة رائعة فوق الحارس من خارج المنطقة.

وسيقام لقاء الإياب يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر لحسم هوية آخر المتأهلين.

ولعب بيراميدز متأخرا عن بقية المنافسين في هذا الدور، نظرا لخوضه كأس السوبر الإفريقي.

حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، فاز بالسوبر الإفريقي أيضا على حساب نهضة بركان المغربي.

وتوج بيراميدز بدوري الأبطال على حساب ماميلودي صنداونز في النهائي.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا فيستون ماييلي
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا – تأهل الترجي وصنداونز لدور المجموعات مباشر الكونفدرالية - المصري (2)-(0) الاتحاد الليبي.. طرد صلاح محسن تشكيل المصري - دغموم وصلاح ومنذر يقودون الهجوم ضد الاتحاد في الكونفدرالية انتهت في دوري أبطال إفريقيا - التأمين الإثيوبي (1)-(1) بيراميدز تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا إسماعيل يوسف لـ في الجول: مستعدون للقاء المصري ونأمل تحقيق الفوز كما انفرد في الجول ..الأهلي يتظلم من قرارات الحكم السنغالي ويطالب برفع إيقاف جراديشار مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الجوائز المالية لـ السوبر المصري 2025 10 دقيقة | الدوري المصري
زد يخطف نقطة في +94 أمام طلائع الجيش 20 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا – تأهل الترجي وصنداونز لدور المجموعات 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
فاركو يحقق انتصاره الأول في الموسم بهدف ندياي على حساب الإسماعيلي 29 دقيقة | الدوري المصري
3 رأسيات.. إيفرتون يسقط لأول مرة على ملعبه أمام توتنام 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب برشلونة في الكلاسيكو: يامال لا يزال صغيرا وعلينا مساندته.. ولا أعرف من بدأ المشادة ساعة | الدوري الإسباني
ألونسو: الشجار بعد المباراة كان بسبب الحماس فقط.. وسأتحدث مع فينيسيوس بغرفة الملابس ساعة | الدوري الإسباني
دي يونج: رد فعل لاعبي ريال مدريد ضد لامين كان مبالغا به.. وكارباخال كان بإمكانه الحديث معه على انفراد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515980/دوري-أبطال-إفريقيا-الحسم-في-الإياب-بيراميدز-يتعادل-مع-التأمين-الإثيوبي