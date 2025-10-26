جوارديولا: راض عن الفريق ونتطور رغم الخسارة من فيلا

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 20:16

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي رضاه عن أداء الفريق رغم الخسارة 1-0 في الجولة 9 من الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا.

وانتصر فيلا بهدف ماتي كاش على سيتي في لقاء لم يستغل فيه كتيبة سيتي الفرص المتاحة.

وقال بيب جوارديولا عبر سكاي سبورتس: "نحن فريق جيد للغاية، ولعبنا مباراة جيدة، لكننا افتقدنا كيفية إنهاء الفرص، التمريرة الحاسمة والتسديدة الأخيرة وكذلك العرضيات، في النهاية لم نسجل".

وأضاف عن مشكلة الفريق في الكرات الثابتة قائلا: "استقبلنا أول هدف من ركلة ثابتة، سنحت لنا فرصا للتسجيل لكن لم نفعلها، كرة القدم لا تتعلق بأمر واحد فقط".

وأكمل "أنا راض عن الفريق، في دوري الأبطال نحن رائعين، في الدوري الإنجليزي نتحسن ونتعلم من تلك الخسارة، أعلم ما علينا فعله ولدينا مشوار طويل، الآن علينا أن نفكر في كأس الرابطة لأن لدينا مباراة قوية خارج ملعبنا".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة سوانزي سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية يوم الأربعاء المقبل.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا لـ 15 نقطة ارتقى بها للمركز السابع.

فيما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

وللموسم الثالث على التوالي يفوز أستون فيلا على مانشستر سيتي في لقاء الدور الأول من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بيب جوارديولا
