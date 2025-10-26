بعد استبداله.. فينيسيوس يترك الكلاسيكو غاضبا نحو غرفة الملابس

غادر فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد مباراة فريقه ضد برشلونة غاضبا بسبب اتسبداله.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويتقدم ريال مدريد في النتيجة على برشلونة بهدفين مقابل هدف.

وبالدقيقة 72 خرج فينيسيوس جونيور ودخل رودريجو بدلا منه.

واعترض فينيسيوس على التبديل وظهر وهو غاضب من قرار ألونسو.

وعقب خروجه من الملعب دخل فينيسيوس إلى غرفة خلع الملابس بشكل مباشر بسبب غضبه قبل أن يعود في النهاية ويجلس على دكة البدلاء بشكل طبييعي.