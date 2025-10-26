إيمري يكشف كيف أوقف خطورة هالاند.. وسبب استبدال سانشو

كشف أوناي إيمري المدير الفني لـ أستون فيلا عن سبب تفوق لاعبيه على إرلينج هالاند في الفوز بنتيجة 1-0 على مانشستر سيتي.

وحقق فيلا الفوز الرابع على التوالي بنتيجة 1-0 في ملعب فيلا بارك على مانشستر سيتي.

وقال أوناي إيمري عبر سكاي: "النتيجة رائعة، أداء مذهل، أردنا دعم جمهورنا وملعب فيلا بارك، تفوقنا فنيا، وكل شيء كان مخططا له على أرض الملعب".

وأكمل "تلقينا دعما رائعا من جماهير فريقنا، هي حصننا".

وعن كيفية إيقاف خطورة هالاند قائلا: "طلبت من اللاعبين المراقبة لاعبا ضد لاعب، وخططيا تفوقنا في الصراعات الثنائية وقدم اللاعبون المساعدة لبعضهم البعض".

وكشف سبب استبدال سانشو بعد مشاركته كبديل: "ليس لائقا بشكل كاف، لعب 60 دقيقة جيدة يوم الخميس، واليوم مر بلحظات جيدة لكن 60 دقيقة حاليا ربما تكون كثيرة عليه".

وأردف "عملنا بقوة مع ليون بايلي ومورجان روجرز وإيم بونديا، اللاعبون يشعرون بالغضب مني لكنها اختيارات تكتيكية".

وأتم "أخبرته وأعلم أنه غاضب بعض الشيء، لكنه لعب 45 دقيقة رائعة لأننا أردنا شيئا".

سجل هدف اللقاء الوحيد ماتي كاش.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا لـ 15 نقطة ارتقى بها للمركز السابع.

فيما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

وللموسم الثالث على التوالي يفوز أستون فيلا على مانشستر سيتي في لقاء الدور الأول من الدوري الإنجليزي.