إيمري يكشف كيف أوقف خطورة هالاند.. وسبب استبدال سانشو

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 20:10

كتب : FilGoal

أوناي إيمري مدرب أستون فيلا

كشف أوناي إيمري المدير الفني لـ أستون فيلا عن سبب تفوق لاعبيه على إرلينج هالاند في الفوز بنتيجة 1-0 على مانشستر سيتي.

وحقق فيلا الفوز الرابع على التوالي بنتيجة 1-0 في ملعب فيلا بارك على مانشستر سيتي.

وقال أوناي إيمري عبر سكاي: "النتيجة رائعة، أداء مذهل، أردنا دعم جمهورنا وملعب فيلا بارك، تفوقنا فنيا، وكل شيء كان مخططا له على أرض الملعب".

أخبار متعلقة:
صديق الأمس يمنح أرسنال الفوز على كريستال بالاس ويبتعد أكثر بالصدارة أستون فيلا يواصل سلسلة انتصاراته ويتفوق على مانشستر سيتي بهدف كاش بهدف عكسي.. سيراميكا يتصدر مؤقتا بفوز صعب على كهرباء الإسماعيلية الهلال يجدد عقد سافيتش حتى 2028

وأكمل "تلقينا دعما رائعا من جماهير فريقنا، هي حصننا".

وعن كيفية إيقاف خطورة هالاند قائلا: "طلبت من اللاعبين المراقبة لاعبا ضد لاعب، وخططيا تفوقنا في الصراعات الثنائية وقدم اللاعبون المساعدة لبعضهم البعض".

وكشف سبب استبدال سانشو بعد مشاركته كبديل: "ليس لائقا بشكل كاف، لعب 60 دقيقة جيدة يوم الخميس، واليوم مر بلحظات جيدة لكن 60 دقيقة حاليا ربما تكون كثيرة عليه".

وأردف "عملنا بقوة مع ليون بايلي ومورجان روجرز وإيم بونديا، اللاعبون يشعرون بالغضب مني لكنها اختيارات تكتيكية".

وأتم "أخبرته وأعلم أنه غاضب بعض الشيء، لكنه لعب 45 دقيقة رائعة لأننا أردنا شيئا".

سجل هدف اللقاء الوحيد ماتي كاش.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا لـ 15 نقطة ارتقى بها للمركز السابع.

فيما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

وللموسم الثالث على التوالي يفوز أستون فيلا على مانشستر سيتي في لقاء الدور الأول من الدوري الإنجليزي.

أوناي إيمري مانشستر سيتي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أرتيتا: أقدر الفوز على بالاس أكثر من أي مباراة لهذا السبب 3 رأسيات.. إيفرتون يسقط لأول مرة على ملعبه أمام توتنام إيزي: لدي شعور متضارب.. وعندما سجلت الهدف أردت أن أكون محترما جوارديولا: راض عن الفريق ونتطور رغم الخسارة من فيلا صديق الأمس يمنح أرسنال الفوز على كريستال بالاس ويبتعد أكثر بالصدارة أستون فيلا يواصل سلسلة انتصاراته ويتفوق على مانشستر سيتي بهدف كاش انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(0) مانشستر سيتي.. فوز الفيلانز انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) بالاس
أخر الأخبار
عبد الحفيظ: لن يكون هناك مشرف على الكرة في وجود الخطيب.. ولا تستبعد الزمالك أبدا دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لدعم الهجوم.. الأولوية للأجنبي وخطة بديلة 17 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية – مفاجأة مدوية.. النجم الساحلي يودع بركلات الترجيح من الدور التمهيدي 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب التأمين الإثيوبي: سعيد بالنتيجة التي تحققت ضد بيراميدز 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
بسام يوضح دور علي ماهر في تحقيق سيراميكا كليوباترا نتائج إيجابية 51 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: أقدر الفوز على بالاس أكثر من أي مباراة لهذا السبب ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الزمالك يستفسر من اتحاد الكرة عن عقوبة نبيل عماد في السوبر ساعة | الدوري المصري
الكونفدرالية - المتابعة تحكم.. المصري إلى دور المجموعات بالفوز على الاتحاد الليبي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515975/إيمري-يكشف-كيف-أوقف-خطورة-هالاند-وسبب-استبدال-سانشو