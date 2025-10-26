صديق الأمس يمنح أرسنال الفوز على كريستال بالاس ويبتعد أكثر بالصدارة

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 19:43

كتب : FilGoal

إيزي - أرسنال

حقق أرسنال الفوز على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل إيبيريتشي إيزي هدف أرسنال الوحيد في المباراة ولم يحتفل إذ كان يلعب بصفوف كريستال بالاس خلال الموسم الماضي.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 22 في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن بورنموث صاحب المركز الثاني.

وحقق أرسنال الفوز في جميع المباريات التي خاضها حتى الآن بشهر أكتوبر في جميع البطولات.

كما خرج الفريق بشباك نظيفة في آخر 5 مباريات خاضهم.

الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص من جانب الفريقين.

وفي الدقيقة 39 سجل إيزي الهدف الأول مستغلا عرضية مرتدة من الدفاع داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني أهدر سيطر كريستال بالاس على مجريات اللقاء ولكن دون تشكيل خطورة كبيرة على مرمى رايا.

كما أهدر فيكتور جيوكيريس أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثاني لتنتهي المباراة في النهاية بفوز المدفعجية بهدف دون رد.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد برايتون في كأس الرابطة الإنجليزية، بينما يلتقي كريستال بالاس في نفس البطولة مع ليفربول.

أرسنال كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز
