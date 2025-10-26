أستون فيلا يواصل سلسلة انتصاراته ويتفوق على مانشستر سيتي بهدف كاش

واصل أستون فيلا سلسلة انتصاراته وحقق الفوز الرابع تواليا متفوقا على مانشستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف اللقاء الوحيد ماتي كاش.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا لـ 15 نقطة ارتقى بها للمركز السابع.

فيما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

وللموسم الثالث على التوالي يفوز أستون فيلا على مانشستر سيتي في لقاء الدور الأول من الدوري الإنجليزي.

التشكيل

بدأ إرلينج هالاند أساسيا في هجوم مانشستر سيتي، فيما جلس عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا في انتظار تهديد أول حقيقي.

وفي الدقيقة 19 ومن ركنية وصلت الكرة لماتي كاش على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية على يسار دوناروما معلنا أول أهداف اللقاء.

وبعد دقيقتين انفرد هالاند وسدد كرة أرضية قوية تصدى لها إيميليانو مارتينيز بثبات.

وفي الدقيقة 29 شارك جادون سانشو بدلا من إيميليانو بونديا بسبب الإصابة.

شوط أول لم يشهد فرص محققة أخرى لينتهي بتقدم الفيلانز.

وفي الشوط الثاني شتت باو توريس من أمام المرمى كرة قوية من تيجاني رينديرز في الدقيقة 61.

وتألق دوناروما في التصدي لتسديدة جادون سانشو في الدقيقة 70 مانعا تعزيز تقدم أًصحاب الأرض.

وبعد دقيقة أرسل فيل فودين عرضية حولها هالاند برأسية تصدى لها الحارس بسهولة.

وانفرد أولي واتكنيس لكنه تأخر في مراوغة أو تسديد الكرة وخرج دوناروما في الوقت المناسب وأمسك بالكرة في الدقيقة 75.

واعتمد بيب جوارديولا على عمر مرموش في آخر تغييرات سيتي في الدقيقة 84.

وبعد 5 دقائق أرسل مرموش عرضية أرضية حولها هالاند في الشباك مدركا التعادل لكن الحكم أشهر رايته معلنا التسلل على الدولي المصري.

ومر الوقت الضائع ثقيلا لتنتهي المباراة بفوز فيلا على سيتي.