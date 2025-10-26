انتهت في دوري أبطال إفريقيا - التأمين الإثيوبي (1)-(1) بيراميدز

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 18:05

كتب : FilGoal

بيراميدز - فاركو - فيستون ماييلي

يلعب بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

ق 83 بيروك مولوجيتا يسجل التعادل بتسديدة رائعة فوق الحارس من خارج المنطقة

ق 11 جوووول فيستون ماييلي بعد تمريرة من وليد الكرتي

بداية المباراة

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
