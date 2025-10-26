انتهت في دوري أبطال إفريقيا - التأمين الإثيوبي (1)-(1) بيراميدز
الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 18:05
كتب : FilGoal
يلعب بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.
---
ق 83 بيروك مولوجيتا يسجل التعادل بتسديدة رائعة فوق الحارس من خارج المنطقة
ق 11 جوووول فيستون ماييلي بعد تمريرة من وليد الكرتي
بداية المباراة
