انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(0) مانشستر سيتي.. فوز الفيلانز

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 16:52

ماتي كاش - أستون فيلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 16 نقطة فيما يحتل أستون فيلا المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

--

انتهت بفوزأستون فيلا

ق 89: هدف غير محتسب من صناعة مرموش

ق 84: مشاركة مرموش

ق 75: واتكنيس ينفرد لكن دوناروما يتألق ويتصدى لها قبل مراوغته

ق 71: عرضية فودين ورأسية هالاند تصل سهلة في يد الحارس

ق 61: باو توريس يشتت كرة من على خط المرمى بعد تسديدة قوية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 29: مشاركة سانشو بدلا من بونديا

ق 21: انفراد هالاند وتسديدة أرضية يتصدى لها الحارس بسهولة

ق 19: جوووول أووول.. ماتي كاش يسجل الأول لأستون فيلا بتسديدة رائعة على يسار الحارس من على حدود منطقة الجزاء

بداية اللقاء

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي أستون فيلا
