انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) بالاس
الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 16:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
ويلتقي الفريقان في الخامسة مساءً على ملعب الإمارات.
ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 19 نقطة فيما يحتل بالاس المركز التاسع برصيد 13 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق39. جووووول أول لأرسنال عن طريق إيزي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالرأس من جابريال ميجاليس.
بداية اللقاء
