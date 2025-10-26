إسماعيل يوسف لـ في الجول: مستعدون للقاء المصري ونأمل تحقيق الفوز

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 16:32

يأمل إسماعيل يوسف المدير الرياضي للاتحاد الليبي في تخطي فريقه لـ المصري في إطار مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

وفرض المصري التعادل على الاتحاد وسط أرضه وجماهيره في ليبيا بنتيجة 0-0 الأسبوع الماضي.

وقال إسماعيل يوسف لـ FilGoal.com: "سنخوض مباراة صعبة ضد المصري، والفريق يسير بخطى جيدة في الدوري".

وشدد "مستعدون ونأمل أن نقدم مباراة كبيرة ونحقق الفوز".

وأتم "نتمنى أن نخوض مباراة كبيرة تليق باسم الفريقين في ظل حضور جماهيري كبير متوقع".

ويحتاج المصري في اللقاء الذي سيقام على استاد السويس الجديد للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لمرحلة المجموعات.

وفي حال انتهى اللقاء بالتعادل السلبي سيلجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم المتأهل.

