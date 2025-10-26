أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كريستال بالاس.

ويلتقي أرسنال مع كريستال بالاس على ملعب الإمارات في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد ثلاثي في وسط الملعب مكون من مارتن زوبيميندي وديكلان رايس وإيبيريتشي إيزي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: جورين تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل ميجاليس - ريكاردو كالافيوري.

الوسط: مارتن زوبيميندي - ديكلان رايس - إيبيريتشي إيزي.

بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس - لياندرو تروسارد.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.