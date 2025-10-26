تشكيل أرسنال - أرتيتا يواجه كريستال بالاس بالقوة الضاربة

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 15:59

كتب : FilGoal

أرسنال - أتليتكو مدريد - فيكتور جيوكيريس

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كريستال بالاس.

ويلتقي أرسنال مع كريستال بالاس على ملعب الإمارات في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد ثلاثي في وسط الملعب مكون من مارتن زوبيميندي وديكلان رايس وإيبيريتشي إيزي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: جورين تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل ميجاليس - ريكاردو كالافيوري.

الوسط: مارتن زوبيميندي - ديكلان رايس - إيبيريتشي إيزي.

بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس - لياندرو تروسارد.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.

أرسنال ميكيل أرتيتا كريستال بالاس
