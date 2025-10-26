تشكيل أرسنال - أرتيتا يواجه كريستال بالاس بالقوة الضاربة
الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 15:59
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كريستال بالاس.
ويلتقي أرسنال مع كريستال بالاس على ملعب الإمارات في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد ثلاثي في وسط الملعب مكون من مارتن زوبيميندي وديكلان رايس وإيبيريتشي إيزي.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: دافيد رايا.
الدفاع: جورين تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل ميجاليس - ريكاردو كالافيوري.
الوسط: مارتن زوبيميندي - ديكلان رايس - إيبيريتشي إيزي.
بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس - لياندرو تروسارد.
ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(0) مانشستر سيتي.. إيميليانو يمنع التعادل مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) بالاس.. بداية اللقاء تشكيل مانشستر سيتي - مرموش على مقاعد البدلاء ضد أستون فيلا.. وهالاند يقود الهجوم سلوت: استمرار صلاح في التسجيل سيكون بالغ الأهمية ولكن تقرير: مانشستر يونايتد يخطط لضم جوب بيلينجهام معارا في يناير روبرتسون: هذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من النفق المظلم أموريم: ما حدث في أولد ترافورد بعد هدفنا الثالث أمام برايتون كان استثنائيا ذا صن: وست هام يدعم استمرار نونو سانتو.. وخطوة لتصحيح المسار في يناير