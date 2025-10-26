تشكيل مانشستر سيتي - مرموش على مقاعد البدلاء ضد أستون فيلا.. وهالاند يقود الهجوم

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 15:48

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

يجلس عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي على مقاعد بدلاء فريقه أمام أستون فيلا في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وشارك مرموش في مواجهة فياريال بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء كبديل لأول مرة منذ تعافيه من الإصابة التي أبعدته لمدة شهر.

ويقود إرلينج هالاند هجوم كتيبة بيب جوارديولا ضد أستون فيلا في اللقاء الذي سيبدأ في الخامسة مساءً.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – جون ستونز – يوشكو جفارديول

الوسط: برناردو سيلفا – تيجاني رينديرز – سافينيو – فيل فودين – أوسكار بوب

الهجوم: إرلينج هالاند

Image

ويجلس على مقاعد البدلاء: جيمس ترافورد – ناثان أكي – عمر مرموش – ماتيو كوفاشيتش – ريان شرقي – جيريمي دوكو –نيكو جونزاليس – نيكو أورايلي – ريكو لويس

المهاجم المصري البالغ 26 عاما خاض الموسم الجاري بقميص سيتي في 4 مباريات وصنع هدفا وحيدا جاء ضد برايتون.

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 16 نقطة فيما يحتل فيلا المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.

