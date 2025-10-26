كما كشف في الجول - تفاصيل مشاركة منتخب مصر في دورة دبي الدولية

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 15:43

كتب : FilGoal

فرحة منتخب مصر

أعلن اتحاد الكرة المصري تفاصيل مشاركة منتخب مصر في دورة دبي الدولية شهر نوفمبر المقبل.

وكان قد سبق وكشف في الجول تفاصيل بطولة دبي الدولية ومشاركة مصر ضمن 4 فرق. (التفاصيل من هنا)

ويشارك منتخب مصر رفقة منتخبات إيران وكاب فيردي وأوزبكستان في دورة دبي الدولية.

أخبار متعلقة:
مدرب أنجولا: مصر أحد أقوى المنتخبات.. وشيكو بانزا لاعب مذهل منتخب مصر الثاني يواجه الجزائر في وديتين استعدادا لكأس العرب منافس مصر – أنجولا تلاقي الأرجنتين وديا استعدادا لكأس أمم إفريقيا كرة نسائية – مصر تستضيف دوري أبطال إفريقيا

وكشف اتحاد الكرة في بيان مرسل للصحفيين عن إقامة معسكر منتخب مصر في الإمارات خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وأشار بيان اتحاد الكرة إلى مشاركة كاب فيردي بدلا من السنغال بعد اعتذار الأخير.

وكشف اتحاد الكرة مواعيد مباريات البطولة

14 نوفمبر

مصر × أوزبكستان

إيران × كاب فيردي

18 نوفمبر

الخاسر من مباراة 1 × الخاسر من مباراة 2

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل للفعاليات المرافقة وآلية الحصول على التذاكر إلكترونيا لحضور المباريات على مدرجات ستاد آل مكتوم.

فيما عمل المنظمون على إكمال جميع الجوانب المتعلقة بوصول الوفود المتوقع بداية من العاشر من نوفمبر المقبل لخوض أسبوع متكامل على صعيد التدريبات والمباريات الرسمية، والخروج بأكبر فائدة متوقعة منه.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في شهر ديسمبر قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.

منتخب مصر مصر دورة دبي
نرشح لكم
كما كشف في الجول - بناء على رغبة حسام حسن.. منتخب مصر يواجه نيجيريا قبل أمم إفريقيا أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا مدرب أنجولا: مصر أحد أقوى المنتخبات.. وشيكو بانزا لاعب مذهل عضو اتحاد الكرة: نعمل على الاتفاق مع مدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي تقرير: حسام حسن يرغب في مواجهة المغرب قبل انطلاق أمم إفريقيا وصول بعثة منتخب الناشئين إلى قطر للمشاركة في كأس العالم أشرف صبحي يجتمع مع أبو ريدة لبحث كيفية دعم المنتخبات المصرية منتخب مصر الثاني يواجه الجزائر في وديتين استعدادا لكأس العرب
أخر الأخبار
مباشر الكلاسيكو – ريال مدريد ضد برشلونة 10 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل برشلونة – لامين يامال أساسي أمام ريال مدريد في الكلاسيكو 33 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم أمام برشلونة في الكلاسيكو 38 دقيقة | الدوري الإسباني
اليابان: التفكير في الانفصال عن الاتحاد الآسيوي مجرد شائعات 40 دقيقة | آسيا
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(0) مانشستر سيتي.. تغيير اضطراري 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) بالاس.. جووووول أول 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إسماعيل يوسف لـ في الجول: مستعدون للقاء المصري ونأمل تحقيق الفوز ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515955/كما-كشف-في-الجول-تفاصيل-مشاركة-منتخب-مصر-في-دورة-دبي-الدولية