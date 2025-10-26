كما كشف في الجول - تفاصيل مشاركة منتخب مصر في دورة دبي الدولية

أعلن اتحاد الكرة المصري تفاصيل مشاركة منتخب مصر في دورة دبي الدولية شهر نوفمبر المقبل.

وكان قد سبق وكشف في الجول تفاصيل بطولة دبي الدولية ومشاركة مصر ضمن 4 فرق. (التفاصيل من هنا)

ويشارك منتخب مصر رفقة منتخبات إيران وكاب فيردي وأوزبكستان في دورة دبي الدولية.

وكشف اتحاد الكرة في بيان مرسل للصحفيين عن إقامة معسكر منتخب مصر في الإمارات خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وأشار بيان اتحاد الكرة إلى مشاركة كاب فيردي بدلا من السنغال بعد اعتذار الأخير.

وكشف اتحاد الكرة مواعيد مباريات البطولة

14 نوفمبر

مصر × أوزبكستان

إيران × كاب فيردي

18 نوفمبر

الخاسر من مباراة 1 × الخاسر من مباراة 2

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل للفعاليات المرافقة وآلية الحصول على التذاكر إلكترونيا لحضور المباريات على مدرجات ستاد آل مكتوم.

فيما عمل المنظمون على إكمال جميع الجوانب المتعلقة بوصول الوفود المتوقع بداية من العاشر من نوفمبر المقبل لخوض أسبوع متكامل على صعيد التدريبات والمباريات الرسمية، والخروج بأكبر فائدة متوقعة منه.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في شهر ديسمبر قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.