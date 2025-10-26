سلوت: استمرار صلاح في التسجيل سيكون بالغ الأهمية ولكن

يدرك أرني سلوت مدرب ليفربول أن عودة واستمرار نجمه محمد صلاح في تسجيل الأهداف سيكون بالغ الأهمية للفريق، ولكنه شدد على حاجة الفريق للحفاظ على نظافة شباكه.

وكسر صلاح صيامه التهديفي في الدوري الإنجليزي، ولكن هذا لم يكن كافيا لإنقاذ الريدز من الخسارة 2-3 أمام برينتفورد في الجولة التاسعة من المسابقة.

وقال سلوت عبر شبكة TNT Sports: "إذا واصل صلاح تسجيل الأهداف، فسيكون ذلك بالغ الأهمية بالنسبة لنا. لكن النجاح في كرة القدم ليس بتسجيل الأهداف فقط، بل بعدم استقبال الأهداف أيضا".

وأضاف "وجود لاعب يستطيع تسجيل الأهداف يساعد الفريق بكل تأكيد، لكن هذا لا يهم إلا إذا لعب الفريق بروح جماعية ودافع بشكل أفضل وحافظ على نظافة الشباك".

وتابع المدرب الهولندي "الحفاظ على الشباك ليس مسؤولية خط الدفاع فقط، بل مسؤولية الفريق بأكمله".

ويعد الهدف هو الثالث لصلاح في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، بعدما سجل أمام بورنموث وبيرنلي.

ولأول مرة منذ فبراير 2021، خسر ليفربول 4 مباريات متتالية في الدوري.

السلسلة بدأت بالسقوط أمام كريستال بالاس 2-1، ثم تكررت النتيجة ذاتها أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد.

