روبرتسون: هذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من النفق المظلم

يرى أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن الطريقة الوحيدة للخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه فريقه حاليا هي العمل بجد أكبر مما يحدث حاليا.

وتلقى ليفربول هزيمته الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي على يد برينتفورد بنتيجة 2-3 ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون في تصريحات لموقع ناديه: "علينا أن نعمل بجد أكبر، الأمر بهذه البساطة. في التدريبات والمباريات/ علينا جميعًا أن نتعافى بشكل أفضل".

وأكمل "في الأوقات الصعبة، الطريقة الوحيدة للخروج منها هي العمل بجد أكبر، والركض أكثر، والاهتمام بأنفسنا بشكل أفضل".

وأضاف "هذا ما يجب علينا فعله، لأن النتائج لم تكن جيدة بما يكفي خلال آخر خمس أو ست مباريات، ونحن الوحيدون القادرون على تجاوز هذا الوضع".

وتابع "لا راحة. لا وقت لإعادة تنظيم صفوفنا، لدينا مباريات كثيرة. أحيانًا يكون من الجيد أن نستعيد توازننا بهذه السرعة ونتمكن من العودة إلى المنافسة، لكن علينا أن نبدأ اللعب بشكل أفضل وأن نُظهر ثباتًا أكبر في أدائنا".

وشدد الدولي الاسكتلندي "علينا أن نقاتل من أجل السيطرة على الكرة، لن يقول لك أحد (انطلق، خذ الكرة وسنحاول الدفاع)، لا أحد يفعل ذلك".

وأتم "علينا أن نقاتل أولاً وقبل كل شيء. علينا أن نقاتل من أجل الكرات الثانية، ونقاتل من أجل الكرات الأولى، ونحاول أن نشق طريقنا في المباراة. عندها ستظهر الجودة".

وتراجع ليفربول للمركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com