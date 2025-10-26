كما انفرد في الجول ..الأهلي يتظلم من قرارات الحكم السنغالي ويطالب برفع إيقاف جراديشار

تقدم النادي الأهلي بتظلم رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد قرارات الحكم السنغالي عيسى سي، الذي أدار مواجهة الفريق أمام إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

وأوضح الأهلي في تظلمه أن الحكم ارتكب عدة أخطاء مؤثرة خلال اللقاء، تسببت في الإضرار بالفريق وأثرت على سير المباراة.

وتغلب الأهلي على إيجل نوار البوروندي بهدف دون مقابل في مباراة الإياب رغم النقص العددي وحسم بطاقة تأهله إلى دور المجموعات من دوري الأبطال.

وكان FilGoal.com قد انفرد بنية الأهلي التقدم بتظلم رسمي ضد حكم المباراة السنغالي. (مزيد من التفاصيل)

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

"أرسل النادي تظلما إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد قرارات الحكم السنغالي عيسى سي، الذي أدار مباراة الأهلي وإيجل نوار، مشيرا إلى الأخطاء العديدة التي ارتكبها، وفي مقدمتها الطرد غير المبرر لمهاجم الفريق نيتس جراديشار، وعدم طرد لاعب المنافس الذي اعتدى على أحمد رمضان بيكهام".

"الأهلي لعب أكثر من 75 دقيقة من المباراة وهو ناقص العدد، مطالبا بعدم إيقاف جراديشار لأن قرار الطرد لا يستند إلى واقع، وذلك حرصا على العدالة ونزاهة المسابقات الإفريقية."

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على إيجل نوار بنتيجة 1-0 في القاهرة، وهي النتيجة نفسها التي حققها في مباراة الذهاب في بوروندي.

وسجل عمر كمال هدف اللقاء الوحيد بعد تمريرة من التونسي محمد علي بن رمضان، ليتأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات التي ستقام قرعتها في جوهانسبرج يوم 3 نوفمبر.