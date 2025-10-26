كما انفرد في الجول ..الأهلي يتظلم من قرارات الحكم السنغالي ويطالب برفع إيقاف جراديشار

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 13:00

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

جراديشار - الأهلي ضد إيجل نوار

تقدم النادي الأهلي بتظلم رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد قرارات الحكم السنغالي عيسى سي، الذي أدار مواجهة الفريق أمام إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

وأوضح الأهلي في تظلمه أن الحكم ارتكب عدة أخطاء مؤثرة خلال اللقاء، تسببت في الإضرار بالفريق وأثرت على سير المباراة.

وتغلب الأهلي على إيجل نوار البوروندي بهدف دون مقابل في مباراة الإياب رغم النقص العددي وحسم بطاقة تأهله إلى دور المجموعات من دوري الأبطال.

أخبار متعلقة:
انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننوي الاحتجاج على الحكم.. ومطلب عاجل في المجموعات الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد بتروجت

وكان FilGoal.com قد انفرد بنية الأهلي التقدم بتظلم رسمي ضد حكم المباراة السنغالي. (مزيد من التفاصيل)

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

"أرسل النادي تظلما إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد قرارات الحكم السنغالي عيسى سي، الذي أدار مباراة الأهلي وإيجل نوار، مشيرا إلى الأخطاء العديدة التي ارتكبها، وفي مقدمتها الطرد غير المبرر لمهاجم الفريق نيتس جراديشار، وعدم طرد لاعب المنافس الذي اعتدى على أحمد رمضان بيكهام".

"الأهلي لعب أكثر من 75 دقيقة من المباراة وهو ناقص العدد، مطالبا بعدم إيقاف جراديشار لأن قرار الطرد لا يستند إلى واقع، وذلك حرصا على العدالة ونزاهة المسابقات الإفريقية."

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على إيجل نوار بنتيجة 1-0 في القاهرة، وهي النتيجة نفسها التي حققها في مباراة الذهاب في بوروندي.

وسجل عمر كمال هدف اللقاء الوحيد بعد تمريرة من التونسي محمد علي بن رمضان، ليتأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات التي ستقام قرعتها في جوهانسبرج يوم 3 نوفمبر.

الأهلي إيجل نوار
نرشح لكم
خبر في الجول - محمد السيد يطلب 10 ملايين جنية سنويا لتجديد تعاقده انتخابات الأهلي – أحمد حسام عوض: ثقة الخطيب شرف لي انتخابات الأهلي – عبد الحفيظ: سنعمل وفقا لمصلحة النادي لأنه صاحب الفضل علينا تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس A سعد شلبي: الأهلي كان يعاني من أزمة مالية.. وهذا موعد افتتاح الاستاد الأولى للفريقين هذا الموسم.. محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وبتروجت صلاح محسن: ضربت الحارس لهذا السبب.. وذلك ما أحتاج إليه لأتألق الخطيب: هكذا الأهلي يجلب أمواله.. وآمل إكمال الاستاد قبل انتهاء الدورة الجديدة
أخر الأخبار
ميرور: بيلينجهام رفض عرضا من مانشستر يونايتد بسبب أبطال أوروبا 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاجازيتا: اجتماع مرتقب بين يوفنتوس وسباليتي 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماريسكا يعلن عودة ديلاب قبل مواجهة ولفرهامبتون في كأس الرابطة 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد غياب شهرين.. إيسكو يعود للتدرب بالكرة 45 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: نيوكاسل مهدد بفقدان بوتمان أمام توتنام بعد الاصطدام في الرأس 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - محمد السيد يطلب 10 ملايين جنية سنويا لتجديد تعاقده ساعة | الدوري المصري
مدرب أهلي جدة: أنا لست طبيبا للحديث عن إصابة جالينو ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر ماريسكا: نحتاج إلى المداورة في التشكيل.. وجواو بيدرو لن يسجل 20 هدفا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/515944/كما-انفرد-في-الجول-الأهلي-يتظلم-من-قرارات-الحكم-السنغالي-ويطالب-برفع-إيقاف-جراديشار