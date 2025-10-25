مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننوي الاحتجاج على الحكم.. ومطلب عاجل في المجموعات

قرر النادي الأهلي الاحتجاج ضد حكم مباراة فريقه أمام إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ننوي الاحتجاج أمام كاف على حكم مباراة إيجل نوار. كان من الممكن أن تكلفنا أخطاؤه الخروج المبكر من دوري الأبطال".

وأضاف "سنطالب أيضا بتطبيق تقنية الفيديو في كل مباريات دور المجموعات دون استثناء في ظل هذا المستوى التحكيمي".

وحجز الأهلي مقعدا في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعدما كرر انتصاره على إيجل نوار البوروندي.

وفاز الأهلي على إيجل نوار 0-1 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وسجل عمر كمال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58 بعد تمريرة متقنة من التونسي محمد عيل بن رمضان.

وشهدت المباراة طرد مباشر لنيتس جراديشار مهاجم الأهلي بعد احتكاك مع مدافع إيجل نوار في الدقيقة 16.

وكان الأهلي قد حسم مباراة الذهاب في بورندي بالنتيجة ذاتها 1-0.

وبهذه النتيجة تأهل الأهلي على دور المجموعات حيث ستقام القرعة في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يوم 3 نوفمبر.

