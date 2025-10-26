أموريم: ما حدث في أولد ترافورد بعد هدفنا الثالث أمام برايتون كان استثنائيا

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 12:51

كتب : FilGoal

براين مبومو - بنجامين سيسكو - ليني يورو - مانشستر يونايتد

كشف روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد عن لحظة استثنائية مر بها خلال مواجهة فريقه ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

وارتقى مانشستر يونايتد للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما انتصر بنتيجة 4-2 في الجولة التاسعة على برايتون في لقاء أقيم على ملعب أولد ترافورد.

وقال أموريم في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد أمام برايتون، لكننا عانينا قليلاً في النهاية. استقبلنا الهدف الأول نتيجة خطأ منا، لكن جميع اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم".

وأضاف المدرب البرتغالي "لقد ركضوا، ولعبوا بالكرة بشكل جيد، واحتفظوا بها عندما كان ذلك ضرورياً. لذلك كانت مباراة جيدة".

وتابع "كنا شجعان في طريقة ضغطنا، خاصة في الشوط الأول، للفوز بالعديد من الكرات. كنا نعرف متى يجب أن نتراجع للدفاع قليلاً، لذلك أرى علامات جيدة جداً على التحسن".

وواصل "أعتقد أنه بعد الهدف الثالث، كان الضجيج عاليًا للغاية في أولد ترافورد، كانت لحظة استثنائية. كانت هذه المرة الأولى التي أشعر فيها بهذا الصوت في هذا المكان، لذلك كانت لحظة رائعة بالنسبة لي".

وأكمل "بالطبع، نحن نركز على المباراة، ولكن هناك أشياء معينة في هذا النادي، وفي هذا الملعب، تشعر بها، وكان ذلك غريبًا حقًا. الضجيج في الملعب كان لا يصدق".

وأوضح أموريم "الآن وقت الاحتفال بالفوز، ولكن علينا بدء الاستعداد لمباراة نوتنجهام فورست، علينا العمل بجدية كبيرة للاستعداد للمباراة القادمة".

وأتم "عندما تكون الروح المعنوية عالية، يسير كل شيء في صالحك. علينا التمسك بذلك، والعمل بجدية كبيرة، والاحتفاظ بهذه الروح في المباراة القادمة".

سجل ثلاثية يونايتد كل من ماتيوس كونيا وبريان مبومو (2) وكاسيميرو، فيما سجل لبرايتون كل من داني ويلباك وشارالامبوس كوستولاس.

ولأول مرة يحقق روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد 3 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي.

ورفع يونايتد رصيده لـ 16 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر مرتقيا 5 مراكز دفعة واحدة.

فيما توقف رصيد برايتون عند 12 نقطة في المركز الـ 12.

وشارك برونو فيرنانديز في المباراة رقم 300 له مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات ووصل لـ 188 مساهمة تهديفية.

روبن أموريم مانشستر يونايتد برايتون
