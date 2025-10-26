ذا صن: وست هام يدعم استمرار نونو سانتو.. وخطوة لتصحيح المسار في يناير

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 12:05

كتب : FilGoal

نونو سانتو

تتجه إدارة وست هام إلى دعم نونو سانتو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم تراجع نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي.

المدرب البرتغالي، الذي تولى المهمة الشهر الماضي خلفًا لجراهام بوتر، لم يحقق سوى نقطة واحدة في أربع مباريات، كان آخرها الخسارة أمام ليدز يونايتد بنتيجة 2-1.

وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية فإن إدارة وست هام أكدت أنها لا تنوي السير على خطى نوتنجهام فورست، الذي أقال مدربين في موسم واحد، مشددة على دعم نونو فنيًا وماليًا في يناير.

وترى الإدارة أن عدم التعاقد مع مهاجم إضافي في الصيف – إلى جانب ضم كالوم ويلسون – كان خطأً أثّر على أداء الفريق، خاصة بعد تعرض المدافع كوستانتينوس مافروبانوس لإصابة قوية أمام برينتفورد.

نونو سانتو أصبح أول مدرب لوست هام منذ مانويل بيليجريني في 2018 يفشل في تحقيق أي فوز في أول أربع مباريات له.

وتنتظر الفريق مواجهة صعبة أمام نيوكاسل الأسبوع المقبل وسط احتجاجات جماهيرية متزايدة ضد مجلس الإدارة بسبب سوء النتائج.

