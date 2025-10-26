تقييم صلاح أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك برينتفورد وكسر صيامه التهديفي، لكنه لم يمنع فريقه من الخسارة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول من مضيفه برينتفورد بنتيجة 2-3 في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برينتفورد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.5 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان كورتس جونز بمتوسط تقييم بلغ 6.6 درجة.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 414 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 249 هدفا وصنع 113 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

