مؤتمر سلوت: لم نجد حلا أمام الكرات الطويلة.. وهذا ما يجب أن نتحسن فيه أولا

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 10:39

كتب : FilGoal

ليفربول - أرني سلوت

اعترف أرني سلوت مدرب ليفربول بأن فريقه لم يجد حتى الآن طريقة للتعامل مع الخصوم الذين يعتمدون على الكرات الطويلة والتكتل الدفاعي، بعد الخسارة أمام برينتفورد بنتيجة 3-2 في الدوري الإنجليزي.

ليفربول تلقى هزيمته الرابعة على التوالي في المسابقة، ليواصل التراجع ويحتل المركز السادس، بينما لعب برينتفورد 62 كرة طويلة في اللقاء، وهو أعلى رقم له هذا الموسم.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الفرق تلعب ضدنا بأسلوب معين يعتمد على الكرات الطويلة والدفاع العميق. إنها استراتيجية فعالة ولم نجد لها حلا بعد".

وأضاف: "تلقي هدف مبكر بعد خمس دقائق لا يساعد، نحن ما زلنا قادرين على التسجيل حتى عندما لا نلعب بشكل جيد، لكننا لا نستطيع المنافسة حاليا لأننا نستقبل أهدافا كثيرة، وهذا ليس خطأ الدفاع فقط بل الفريق بالكامل".

مدرب ليفربول أوضح أن العمل في سوق الانتقالات الصيفي، الذي شهد ضم ستة لاعبين جدد مقابل 446 مليون جنيه إسترليني، أثر على انسجام الفريق قائلا: "عندما تغير الكثير في الصيف، لا تتوقع أربع هزائم متتالية، لكن هذا ما حدث".

وكشف سلوت أن الفريق خصص تدريبه الأخير بالكامل للتعامل مع رميات التماس الطويلة التي يعتمد عليها برينتفورد، قائلا: "كان هذا كل ما تدربنا عليه يوم الجمعة، لكننا تلقينا الهدف الأول من رمية طويلة بعد خمس دقائق فقط".

كما أشار إلى أن برينتفورد لا يعتمد فقط على الكرات الطويلة، بل أيضا على الهجمات المرتدة التي سجل منها الهدف الثاني قائلا: "نعرف جيدا أنهم خطرون في المرتدات، وهذا ما حدث في الهدف الثاني، لكن لا يمكننا اعتباره عذرا".

واختتم سلوت تصريحاته: "اليوم لم نقم بالأساسيات بشكل صحيح. خسرنا الكثير من الكرات المشتركة ولم نفز بالكرات الثانية. هذا أول شيء يجب أن نتحسن فيه، وبعدها ننظر لباقي التفاصيل".

وكسر محمد صلاح نجم ليفربول صيامه التهديفي في الدوري الإنجليزي، ولكن هذا لم يكن كافيا لإنقاذ الريدز.

ويعد الهدف هو الثالث لصلاح في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، بعدما سجل أمام بورنموث وبيرنلي.

ولأول مرة منذ فبراير 2021، خسر ليفربول 4 مباريات متتالية في الدوري.

السلسلة بدأت بالسقوط أمام كريستال بالاس 2-1، ثم تكررت النتيجة ذاتها أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد.

ليفربول محمد صلاح أرني سلوت
