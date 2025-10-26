اسكواش - تتويج هانيا الحمامي ومصطفى عسل بلقب أمريكا المفتوحة

توح الثنائي المصري هانيا الحمامي ومصطفى عسل بلقب أمريكا المفتوحة للاسكواش.

وواصلت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة تألقها هذا الموسم بتحقيق ثالث ألقاب البطولات الكبرى على التوالي.

وتغلبت هانيا الحمامي على أمينة عرفي في مباراة صعبة بثلاثة أشواط دون مقابل بنتيجة (11-9، 12-10، 12-10) في لقاء استغرق 57 دقيقة.

وتوجت هانيا الحمامي ببطولة أمريكا المفتوحة للمرة الأولى في تاريخها.

بينما نجح مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل على النيوزلاندي بول كول بنتيجة (11-9، 11-3، 11-3).

ونجح مصطفى عسل في تحقيق اللقب الـ 14 من ألقاب البطولات الكبرى في مشواره.

وبذلك يكون مصطفى عسل قد حقق لقب أمريكا المفتوحة للمرة الثانية في تاريخه.

ورفع متصدر التصنيف العالمي في رفع عدد ألقابه إلى 24 لقبا دوليا.

أما هانيا الحمامي فوصلت للقب الثامن عشر في مسيرتها.