صلاح يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد غياب 4 مباريات

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 00:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح

سجل محمد صلاح أول أهدافه في الدوري الإنجليزي بعد صيام تهديفي استمر لـ4 مباريات.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ونجح صلاح في تسجيل هدف ليفربول الثاني أمام برينتفورد في مباراة الفريقين ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وخسر ليفربول أمام برينتفورد 3-2، لتكون الهزيمة الرابعة على التوالي له في الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
رونالدو يصل للهدف 950.. النصر يفوز على الحزم بثنائية ويعزز صدارته بالعلامة الكاملة كيفو: أضعنا طاقتنا في الجدال مع دكة نابولي.. وسأخبر اللاعبين بعدم فعل ذلك كونتي: أذكر إنتر أنني أعادته إلى منصات التتويج بعد 10 أعوام

ويعد الهدف هو الثالث لصلاح في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، بعدما سجل أمام بورنموث وبيرنلي.

بعدها غاب صلاح عن التهديف لمدة 4 مباريات قبل أن يسجل هدفه في برينتفورد.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 86 من المباراة بعدما استلم كرة عرضية من دومينيك سوبوسلاي وسدد الكرة بقوة بقدمه اليمنى لتسكن الشباك.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (3)-(2) ليفربول.. الخسارة الرابعة يحدث لأول مرة مع أموريم.. مانشستر يونايتد في المربع الذهبي بعد رباعية ضد برايتون تشكيل ليفربول - عودة صلاح إلى التشكيل الأساسي أمام برينتفورد ماريسكا: هدف تعادل سندرلاند جاء بعد أول تسديدة على مرمانا انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (4)-(2) برايتون.. نهاية اللقاء في+90.. سندرلاند يهزم تشيلسي في الوقت القاتل ويرتقي للوصافة تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو أساسيا ضد برايتون انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(2) سندرلاند.. خسارة البلوز
أخر الأخبار
أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا ساعة | الدوري المصري
مدرب أنجولا: مصر أحد أقوى المنتخبات.. وشيكو بانزا لاعب مذهل ساعة | منتخب مصر
انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس ساعة | الدوري المصري
صلاح عاد للتسجيل ولكن.. ليفربول يغرق بالخسارة الرابعة على التوالي ساعة | الدوري المصري
صلاح يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد غياب 4 مباريات ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد ساعة | الكرة الإفريقية
أشرف صبحي: ربما يتم حل أزمة أرض الزمالك في أكتوبر أو منحه أرضا بديلة 2 ساعة | الدوري المصري
رونالدو يصل للهدف 950.. النصر يفوز على الحزم بثنائية ويعزز صدارته بالعلامة الكاملة 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك
/articles/515924/صلاح-يعود-للتسجيل-في-الدوري-الإنجليزي-بعد-غياب-4-مباريات