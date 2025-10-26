صلاح يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد غياب 4 مباريات

سجل محمد صلاح أول أهدافه في الدوري الإنجليزي بعد صيام تهديفي استمر لـ4 مباريات.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ونجح صلاح في تسجيل هدف ليفربول الثاني أمام برينتفورد في مباراة الفريقين ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وخسر ليفربول أمام برينتفورد 3-2، لتكون الهزيمة الرابعة على التوالي له في الدوري الإنجليزي.

ويعد الهدف هو الثالث لصلاح في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، بعدما سجل أمام بورنموث وبيرنلي.

بعدها غاب صلاح عن التهديف لمدة 4 مباريات قبل أن يسجل هدفه في برينتفورد.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 86 من المباراة بعدما استلم كرة عرضية من دومينيك سوبوسلاي وسدد الكرة بقوة بقدمه اليمنى لتسكن الشباك.

