صلاح يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد غياب 4 مباريات
الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 00:16
كتب : FilGoal
سجل محمد صلاح أول أهدافه في الدوري الإنجليزي بعد صيام تهديفي استمر لـ4 مباريات.
ونجح صلاح في تسجيل هدف ليفربول الثاني أمام برينتفورد في مباراة الفريقين ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
وخسر ليفربول أمام برينتفورد 3-2، لتكون الهزيمة الرابعة على التوالي له في الدوري الإنجليزي.
ويعد الهدف هو الثالث لصلاح في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، بعدما سجل أمام بورنموث وبيرنلي.
بعدها غاب صلاح عن التهديف لمدة 4 مباريات قبل أن يسجل هدفه في برينتفورد.
وجاء هدف صلاح في الدقيقة 86 من المباراة بعدما استلم كرة عرضية من دومينيك سوبوسلاي وسدد الكرة بقوة بقدمه اليمنى لتسكن الشباك.
محمد صلاح يرد على الانتقادات بأفضل طريقة 🔥— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 25, 2025
يسجل الهدف الثاني لليفربول ويشعل الدقائق الأخيرة من المباراة!#الدوري_الإنجليزي | #برينتفورد_ليفربول pic.twitter.com/5CR9udSiS8