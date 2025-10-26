مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 00:11

كتب : حسام نور الدين

أليو ديانج - الأهلي ضد إيجل نوار

أبدى جيمي ندايزيي مدرب إيجل نوار اعتقاده أن الأهلي كان أقوى من فريقه في المباراة التي جمعتهما.

وقال ندايزيي عقب المباراة: "حاولنا بذل كل جهدنا، ورغم النقص العددي الذي عانى منه الأهلي إلا أنه كان قويا".

وأضاف "لم يكن لدينا ثقة بالنفس خلال اللقاء".

واختتم "تعلمنا كثيرا ونستطيع القول إننا سنكون أفضل في الفترة المقبلة".

وحجز الأهلي مقعدا في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعدما كرر انتصاره على إيجل نوار البوروندي.

وفاز الأهلي على إيجل نوار 0-1 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وسجل عمر كمال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58 بعد تمريرة متقنة من التونسي محمد عيل بن رمضان.

وشهدت المباراة طرد مباشر لنيتس جراديشار مهاجم الأهلي بعد احتكاك مع مدافع إيجل نوار في الدقيقة 16.

وكان الأهلي قد حسم مباراة الذهاب في بورندي بالنتيجة ذاتها 1-0.

وبهذه النتيجة تأهل الأهلي على دور المجموعات حيث ستقام القرعة في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يوم 3 نوفمبر.

