قائمة بيراميدز – استمرار غياب رمضان صبحي أمام التأمين الإثيوبي

أعلن كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة التأمين الإثيوبي.

وشهدت قائمة بيراميدز استمرار غياب رمضان صبحي.

ويلعب بيراميدز ضد التأمين في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراتين في مصر بسبب رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة المباراة في إثيوبيا.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – محمود جاد

الدفاع: أحمد سامي – محمود مرعي – علي جبر – محمد حمدي – كريم حافظ – محمد الشيبي – طارق علاء – أحمد توفيق

الوسط: محمود عبد العاطي – بلاتي توريه – مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف "قطة" – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" – مصطفى زيكو – مصطفى فتحي

الهجوم: إيفرتون – مروان حمدي – دودو الجباس – فيستون ماييلي

وكان بيراميدز تأهل لدور الـ32 بعد الفوز في الدور التمهيدي الأول على الجيش الرواندي.

ويحمل بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا من الموسم الماضي بعدما فاز باللقب على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.