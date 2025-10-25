انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (3)-(2) ليفربول.. الخسارة الرابعة

يلتقي برينتفورد مع ليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

تابع من هنا

--

ق 88 جوووول صلاح يقلص الفارق بعد تمريرة من دومينيك سوبوسلاي

ق 83 محمد صلاح يسدد فوق المرمى

ق 60 جوووول إيجور تياجو يسجل الثالث من ركلة جزاء

ق 59 ركلة جزاء ضد فيرجيل فان دايك لصالح واتارا دانجو بعد مراجعة تقنية الفيديو

إصابة الحكم سايمون هوبر ونزول الحكم الرابع بدلا منه

استراحة

ق 45+5: جووووووول ميلوس كيركيز بعد تسديدة عقب عرضية أرضية.

ق 45 جووووول كيفن شادي يسجل الهدف الثاني.. بينية تصله لينفرد مباشرة ويسجل

ق 5 جوووووول واتارا دانجو يسجل في شباك ليفربول

بداية المباراة