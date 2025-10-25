انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (3)-(2) ليفربول.. الخسارة الرابعة
السبت، 25 أكتوبر 2025 - 21:59
كتب : FilGoal
يلتقي برينتفورد مع ليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
ق 88 جوووول صلاح يقلص الفارق بعد تمريرة من دومينيك سوبوسلاي
ق 83 محمد صلاح يسدد فوق المرمى
ق 60 جوووول إيجور تياجو يسجل الثالث من ركلة جزاء
ق 59 ركلة جزاء ضد فيرجيل فان دايك لصالح واتارا دانجو بعد مراجعة تقنية الفيديو
إصابة الحكم سايمون هوبر ونزول الحكم الرابع بدلا منه
استراحة
ق 45+5: جووووووول ميلوس كيركيز بعد تسديدة عقب عرضية أرضية.
ق 45 جووووول كيفن شادي يسجل الهدف الثاني.. بينية تصله لينفرد مباشرة ويسجل
ق 5 جوووووول واتارا دانجو يسجل في شباك ليفربول
بداية المباراة
