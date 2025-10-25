انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (3)-(2) ليفربول.. الخسارة الرابعة

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يلتقي برينتفورد مع ليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

تابع من هنا

--

ق 88 جوووول صلاح يقلص الفارق بعد تمريرة من دومينيك سوبوسلاي

ق 83 محمد صلاح يسدد فوق المرمى

ق 60 جوووول إيجور تياجو يسجل الثالث من ركلة جزاء

ق 59 ركلة جزاء ضد فيرجيل فان دايك لصالح واتارا دانجو بعد مراجعة تقنية الفيديو

إصابة الحكم سايمون هوبر ونزول الحكم الرابع بدلا منه

استراحة

ق 45+5: جووووووول ميلوس كيركيز بعد تسديدة عقب عرضية أرضية.

ق 45 جووووول كيفن شادي يسجل الهدف الثاني.. بينية تصله لينفرد مباشرة ويسجل

ق 5 جوووووول واتارا دانجو يسجل في شباك ليفربول

بداية المباراة

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
صلاح يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد غياب 4 مباريات يحدث لأول مرة مع أموريم.. مانشستر يونايتد في المربع الذهبي بعد رباعية ضد برايتون تشكيل ليفربول - عودة صلاح إلى التشكيل الأساسي أمام برينتفورد ماريسكا: هدف تعادل سندرلاند جاء بعد أول تسديدة على مرمانا انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (4)-(2) برايتون.. نهاية اللقاء في+90.. سندرلاند يهزم تشيلسي في الوقت القاتل ويرتقي للوصافة تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو أساسيا ضد برايتون انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(2) سندرلاند.. خسارة البلوز
أخر الأخبار
أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا ساعة | الدوري المصري
مدرب أنجولا: مصر أحد أقوى المنتخبات.. وشيكو بانزا لاعب مذهل ساعة | منتخب مصر
انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس ساعة | الدوري المصري
صلاح عاد للتسجيل ولكن.. ليفربول يغرق بالخسارة الرابعة على التوالي ساعة | الدوري المصري
صلاح يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد غياب 4 مباريات ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد ساعة | الكرة الإفريقية
أشرف صبحي: ربما يتم حل أزمة أرض الزمالك في أكتوبر أو منحه أرضا بديلة 2 ساعة | الدوري المصري
رونالدو يصل للهدف 950.. النصر يفوز على الحزم بثنائية ويعزز صدارته بالعلامة الكاملة 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك
/articles/515910/انتهت-في-الدوري-الإنجليزي-برينتفورد-3-2-ليفربول-الخسارة-الرابعة