يحدث لأول مرة مع أموريم.. مانشستر يونايتد في المربع الذهبي بعد رباعية ضد برايتون

ارتقى مانشستر يونايتد للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما انتصر بنتيجة 4-2 في الجولة التاسعة على برايتون في لقاء أقيم على ملعب أولد ترافورد.

سجل ثلاثية يونايتد كل من ماتيوس كونيا وبريان مبومو (2) وكاسيميرو، فيما سجل لبرايتون كل من داني ويلباك وشارالامبوس كوستولاس.

ولأول مرة يحقق روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد 3 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي.

ورفع يونايتد رصيده لـ 16 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر مرتقيا 5 مراكز دفعة واحدة.

فيما توقف رصيد برايتون عند 12 نقطة في المركز الـ 12.

وشارك برونو فيرنانديز في المباراة رقم 300 له مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات ووصل لـ 188 مساهمة تهديفية.































وصف المباراة

حاول داني ويلباك تهديد مرمى يونايتد بتسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة 14 ورد يونايتد بتسديدة قوية من كونيا تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 24 سجل ماتيوس كونيا هدف يونايتد الأول بتسديدة أرضية قوية على يسار الحارس.

وبعد 9 دقائق أضاف كاسيميرو الهدف الثاني بتسديدة أرضية ارتطمت بالمدافع وغيرت الاتجاه وتتهادى في الشباك.

شوط أول انتهى بثنائية للشياطين الحمر.

وفي الثاني وبتسديدة قوية أصبحت النتيجة 3-0 عن طريق بريان مبومو في الدقيقة 61.

وكاد الكاميروني أن يرفع التقدم لـ 4-0 لكن تسديدته الأرضية بعد تمريرة برونو فيرنانديز ارتطمت بالقائم الأيمن في الدقيقة 70.

وقلص ويلباك الفارق بهدف أكثر من رائع من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 70.

وأشعل كوستولاس الثواني الأخيرة من اللقاء برأسية وسجل ثاني أهداف برايتون لتصبح النتيجة 3-2 في الدقيقة 90+3.

ومن مرتدة سريعة وتمريرة أرضية قوية أنهى مبومو اللقاء بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليسرى في الدقيقة 90+7 معلنا نهاية اللقاء بفوز يونايتد.