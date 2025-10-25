تشكيل ليفربول - عودة صلاح إلى التشكيل الأساسي أمام برينتفورد
السبت، 25 أكتوبر 2025 - 20:57
كتب : FilGoal
شهد تشكيل ليفربول أمام برينتفورد عودة محمد صلاح نجم الفريق للصفوف الأساسية من جديد.
ويلتقي الريدز مع برينتفورد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى: جورجيو مامارداشفيلي
خط الدفاع: كونور برادلي - فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز
خط الوسط: كيرتس جونز – دومينيك سوبوسلاي – فلوريان فيرتز
خط الهجوم: محمد صلاح – هوجو إكيتيكي – كودي جاكبو
وكان صلاح قد غاب عن التشكيل الأساسي أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري الأبطال.
وفاز ليفربول بهذه المباراة 5-1، وشارك صلاح في دقائقها الأخيرة.
ويحتل ليفربول المركز الخامس مؤقتا برصيد 15 نقطة.
وتعرض الريدز لـ 3 هزائم متتالية في الدوري، على يد كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد.
