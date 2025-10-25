انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (4)-(2) برايتون.. نهاية اللقاء

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 19:18

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز التاسع برصيد 13 نقطة، فيما يحتل برايتون المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

--

نهاية اللقاء

ق 90+7: جوووول مبومو ينهي اللقاء بالهدف الرابع بعد بينية رائعة

ق 90+3: جوول تقليص الفارق برأسية على يمين الحارس عن طريق كوستولاس

ق 74: جول من ركلة حرة مباشرة عن طريق داني ويلباك

ق 70: القائم الأيمن يمنع تسديدة مبومو بعد عرضية برونو

ق 61: جووول مبومو يسجل هدف يونايتد الثالث

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: تسديدة من كاسيميرو ترتطم بالمدافع وتسكن الشباك وتعلن ثاني أهداف يونايتد

ق 24: جووول كونيا بتسديدة أرضية يسجل الأول ليونايتد

ق 16: الحارس يتصدى لتسديدة قوة من لاعب مانشستر يونايتد

ق 14: ويلباك يسدد كرة من داخل الـ 18 تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء

برايتون مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
التعليقات
