في+90.. سندرلاند يهزم تشيلسي في الوقت القاتل ويرتقي للوصافة

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 19:06

كتب : FilGoal

شمس الدين طالبي لاعب سندرلاند ضد تشيلسي

حقق سندرلاند فوزا قاتلا ومهما على تشيلسي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

وقلب سندرلاند الطاولة على تشيلسي وفاز عليه بهدفين بعدما تأخر بهدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 17 ويرتقي للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت.

بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

أخبار متعلقة:
دوري NBA – تألق يانيس ولوكا وويمبانياما وكيري في افتتاحية الموسم بيدري: تقييمي لـ برشلونة 6 من 10.. وريال مدريد أصبح يلعب على الاستحواذ

بينما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 14 في المركز السابع.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 4 عن طريق أليخاندرو جارناتشو بهدف جاء من هجمة مرتدة سريعة.

وتعادل سندرلاند في الدقيقة 22 بهدف سجله ويلسون إيزيدور بمتابعة للكرة بعد ركلة ركنية.

وفي الوقت بدل الضائع نجح سندرلاند في تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز عن طريق المغربي شمس الدين طالبي.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة سريعة لتصل إلى المهاجم بريان بروبي، الذي مررها إلى شمس الدين طالبي ليضع الكرة بتسديدة أرضية على يسار الحارس روبرت سانشيز.

مسجلا هدف هزيمة تشيلسي وفوز سندرلاند في الوقت القاتل.

في مباراة أخرى فاز نيوكاسل على فولام بهدفين لهدف، ورفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 12 في المركز الـ11، وتجمد رصيد فولام عند النقطة 8 في المركز الـ16.

****

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com https://hayters.com/

تشيلسي سندرلاند نيوكاسل الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ماريسكا: هدف تعادل سندرلاند جاء بعد أول تسديدة على مرمانا مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3)-(0) برايتون.. جوووول الثااااالث تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو أساسيا ضد برايتون انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(2) سندرلاند.. خسارة البلوز تشكيل تشيلسي: جويو وبيدرو يقودان الهجوم ضد سندرلاند مواعيد مباريات السبت 25 أكتوبر - الأهلي ضد إيجل نوار.. وليفربول يواجه برينتفورد مؤتمر أرتيتا: الأقوى دفاعا يتوج بالدوري باستثناء أرسنال.. وهذا موقف جابرييل أمام بالاس مؤتمر جوارديولا - عن موقف المصابين وعقدة أستون فيلا.. وفقدان ووكر
أخر الأخبار
وصول بعثة منتخب الناشئين إلى قطر للمشاركة في كأس العالم 3 دقيقة | منتخب مصر
الكونفدرالية - المصري يرتدي الأبيض أمام الاتحاد الليبي 10 دقيقة | الكرة المصرية
لأول مرة.. أحمد رمضان يحمل شارة قيادة الأهلي 39 دقيقة | الدوري المصري
ماريسكا: هدف تعادل سندرلاند جاء بعد أول تسديدة على مرمانا 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) إيجل نوار.. ديانج يهدر الأول 53 دقيقة | الدوري المصري
قائمة برشلونة – استمرار غياب رافينيا أمام ريال مدريد في الكلاسيكو ساعة | الدوري الإسباني
تعادل سلبي جديد يجمع غزل المحلة وحرس الحدود ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي لأول مرة.. وشوبير يحرس المرمى أمام إيجل نوار ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك
/articles/515895/في-90-سندرلاند-يهزم-تشيلسي-في-الوقت-القاتل-ويرتقي-للوصافة