في+90.. سندرلاند يهزم تشيلسي في الوقت القاتل ويرتقي للوصافة
السبت، 25 أكتوبر 2025 - 19:06
حقق سندرلاند فوزا قاتلا ومهما على تشيلسي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج.
وقلب سندرلاند الطاولة على تشيلسي وفاز عليه بهدفين بعدما تأخر بهدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 17 ويرتقي للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت.
بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.
بينما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 14 في المركز السابع.
تقدم تشيلسي في الدقيقة 4 عن طريق أليخاندرو جارناتشو بهدف جاء من هجمة مرتدة سريعة.
وتعادل سندرلاند في الدقيقة 22 بهدف سجله ويلسون إيزيدور بمتابعة للكرة بعد ركلة ركنية.
وفي الوقت بدل الضائع نجح سندرلاند في تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز عن طريق المغربي شمس الدين طالبي.
وجاء الهدف من هجمة مرتدة سريعة لتصل إلى المهاجم بريان بروبي، الذي مررها إلى شمس الدين طالبي ليضع الكرة بتسديدة أرضية على يسار الحارس روبرت سانشيز.
مسجلا هدف هزيمة تشيلسي وفوز سندرلاند في الوقت القاتل.
في مباراة أخرى فاز نيوكاسل على فولام بهدفين لهدف، ورفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 12 في المركز الـ11، وتجمد رصيد فولام عند النقطة 8 في المركز الـ16.
